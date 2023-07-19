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  4. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 YÖK ATLAS! 2 ve 4 yıllık Marmara Üniversitesi bölümleri taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanlar

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 YÖK ATLAS! 2 ve 4 yıllık Marmara Üniversitesi bölümleri taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanlar

19.07.2023 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmara Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları üniversite tercih sürecinde öğrencilere yol gösterecek. TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda düzenlenen YKS sınav sonuçları ile ilgili beklenen açıklama 20 Temmuz 2023 tarihinde yapılacak. "2023 YKS sonuçları açıklandı" duyurusunu bekleniyor. Marmara Üniversitesi taban puanları merak konusu oldu. İşte Marmara Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve barı sıralamaları hakkında bilgiler...

Marmara Üniversitesi taban puanları, 2023 YKS sonuçları öncesi internette araştırılmaya başlandı. 17-18 Haziran tarihlerinde TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda düzenlenen sınavın sonuçları açıklanınca tercih süreci başlayacak ve bu üniversitede eğitim görmek isteyenler taban puanı, kontenjan, başarı sıralaması gibi unsurlara dikkat edip tercih yapacak. Marmara Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları internette araştırılıyor. Marmara Üniversitesi taban puanları ile ilgili ayrıntılar haberimizde...

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023

Marmara Üniversitesi taban puanları 2023 yılı için henüz açıklanmadı. Üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları henüz belli olmadı. Bu yıla ait puanlar üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasından sonra belli olacak. ÖSYM'nin yayımlayacağı YKS tercih kılavuzunda 2 ve 4 yıllık bölümlerin en son alım yaptığı taban ve tavan puanlar bulunacak.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 4 YILLIK BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI

Üniversite Bölüm Adı P.Türü Yıl Kontenjan Başarı Sırası Taban Puanı
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Tıp(İngilizce) (6 Yıllık) SAY 2022 210 + 6 5476 523.03541
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2022 75 + 2 7006 519.32263
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2022 56 + 2 23273 491.45614
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Diş Hekimliği(İngilizce) (5 Yıllık) SAY 2022 140 + 4 24140 490.17802
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Endüstri Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2022 60 + 2 24158 490.15425
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2022 70 + 2 26858 486.43687
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık(4 Yıllık) DİL 2022 50 + 2 6386 466.61858
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Eczacılık(5 Yıllık) SAY 2022 120 + 3 43368 465.60505
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Makine Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2022 70 + 2 45917 462.40501
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) İngilizce Öğretmenliği(İngilizce) (4 Yıllık) DİL 2022 90 + 3 7803 458.64121
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Yönetim Bilişim Sistemleri(İngilizce) (4 Yıllık) EA 2022 40 + 1 6831 456.98914
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2022 64 + 2 50917 456.53098
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Mekatronik Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2022 53 + 2 53522 453.49408
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Matematik Öğretmenliği(4 Yıllık) SAY 2022 20 + 1 56579 450.01443
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Hukuk(4 Yıllık) EA 2022 350 + 9 9118 448.37359
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Makine Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2022 56 + 2 60054 446.1313
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Hukuk(İÖ) (4 Yıllık) EA 2022 320 + 8 11430 441.66291
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği(4 Yıllık) SAY 2022 60 + 2 65030 440.63384
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Kimya Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2022 60 + 2 69074 436.17259
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Yönetim Bilişim Sistemleri(Almanca) (4 Yıllık) EA 2022 65 + 2 14799 434.61699
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Almanca Mütercim ve Tercümanlık(4 Yıllık) DİL 2022 50 + 2 13769 432.02213
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) İlahiyat(Arapça) (4 Yıllık) SOZ 2022 35 + 1 5831 431.83836
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Fransızca Mütercim ve Tercümanlık(4 Yıllık) DİL 2022 50 + 2 14027 431.18646
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2022 100 + 3 6999 427.81425
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2022 65 + 2 77328 427.45194
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) İlahiyat(Arapça) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SOZ 2022 5 7145 427.3795
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2022 20 + 1 8523 423.26286
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(M.T.O.K.) (4 Yıllık) SAY 2022 14 + 1 82867 421.92635
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) İlahiyat(İngilizce) (4 Yıllık) SOZ 2022 40 + 1 9768 420.33428
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Biyomühendislik(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2022 70 + 2 85963 418.77174
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2022 80 + 2 11237 417.01502
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) İşletme(İngilizce) (4 Yıllık) EA 2022 140 + 4 37956 412.12765
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Biyomühendislik(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) SAY 2022 1 92979 412.09122
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Fransızca Öğretmenliği(Fransızca) (4 Yıllık) DİL 2022 45 + 2 20034 411.15693
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2022 53 + 2 95384 409.82888
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Alman Dili ve Edebiyatı(4 Yıllık) DİL 2022 50 + 2 22359 404.3192
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) İktisat(İngilizce) (4 Yıllık) EA 2022 70 + 2 51715 403.41921
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2022 80 + 2 20202 402.92787
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Tarih(4 Yıllık) SOZ 2022 80 + 2 21393 401.51662
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) İşletme(Almanca) (4 Yıllık) EA 2022 60 + 2 57612 399.97959
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Tarih Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2022 20 + 1 23598 398.92177
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Coğrafya Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2022 20 + 1 24995 397.39655
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Beslenme ve Diyetetik(4 Yıllık) SAY 2022 70 + 2 110092 396.51579
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Endüstriyel Tasarım(4 Yıllık) SAY 2022 40 + 1 110217 396.42027
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Matematik(4 Yıllık) SAY 2022 80 + 2 112356 394.54865
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Radyo, Televizyon ve Sinema(4 Yıllık) SOZ 2022 100 + 3 28000 394.42241
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler(İngilizce) (4 Yıllık) EA 2022 70 + 2 69896 393.29118
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) İlahiyat(4 Yıllık) SOZ 2022 255 + 7 29231 393.23747
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) İlahiyat(M.T.O.K.) (4 Yıllık) SOZ 2022 25 33294 389.56609
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık) EA 2022 90 + 3 78319 389.01841
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Hemşirelik(4 Yıllık) SAY 2022 220 + 6 120404 387.81455
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği(4 Yıllık) EA 2022 70 + 2 80923 387.75541
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Tekstil Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2022 45 + 2 123614 385.26506
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(M.T.O.K.) (4 Yıllık) SAY 2022 16 + 1 124591 384.50145
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) İstatistik(4 Yıllık) SAY 2022 60 + 2 128090 381.71162
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) İlahiyat(İÖ) (4 Yıllık) SOZ 2022 60 + 2 44270 381.22372
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Film Tasarımı ve Yönetimi(4 Yıllık) SOZ 2022 60 + 2 44894 380.77929
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) İç Mimarlık(4 Yıllık) SAY 2022 60 + 2 130958 379.48456
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) İlahiyat(M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) SOZ 2022 10 46880 379.454
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı(4 Yıllık) SOZ 2022 80 + 2 51029 376.80243
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2022 70 + 2 51666 376.43083
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(4 Yıllık) SOZ 2022 100 + 3 51771 376.36644
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Mekatronik Mühendisliği(M.T.O.K.) (4 Yıllık) SAY 2022 13 + 1 137746 374.57879
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi(Fransızca) (4 Yıllık) EA 2022 60 + 2 117447 371.3286
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Makine Mühendisliği(M.T.O.K.) (4 Yıllık) SAY 2022 14 + 1 144536 369.71648
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Gazetecilik(4 Yıllık) SOZ 2022 105 + 3 65767 368.50772
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Çevre Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2022 60 + 2 148399 367.10828
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Sanat Tarihi(4 Yıllık) SOZ 2022 60 + 2 75574 363.75647
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Coğrafya(4 Yıllık) SOZ 2022 60 + 2 79075 362.18499
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(4 Yıllık) SAY 2022 100 + 3 157394 361.11582
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Kimya(4 Yıllık) SAY 2022 80 + 2 160682 359.03121
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi(4 Yıllık) EA 2022 70 + 2 153400 357.6934
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) İşletme(4 Yıllık) EA 2022 200 + 5 153642 357.60794
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Uluslararası İlişkiler(4 Yıllık) EA 2022 70 + 2 153982 357.48839
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Sosyoloji(İngilizce) (4 Yıllık) EA 2022 60 + 2 157061 356.42221
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2022 140 + 4 183677 347.6981
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Ebelik(4 Yıllık) SAY 2022 70 + 2 181865 346.71955
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Fen Bilgisi Öğretmenliği(4 Yıllık) SAY 2022 60 + 2 183625 345.74182
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Kimya Öğretmenliği(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) SAY 2022 1 187297 343.83086
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Kimya Öğretmenliği(4 Yıllık) SAY 2022 20 + 1 195358 339.59429
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Maliye(4 Yıllık) EA 2022 90 + 3 220805 337.14348
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Fizik Öğretmenliği(4 Yıllık) SAY 2022 20 + 1 200780 336.93351
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Tekstil Mühendisliği(M.T.O.K.) (4 Yıllık) SAY 2022 10 + 1 205445 334.65121
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Biyoloji(4 Yıllık) SAY 2022 60 + 2 218309 328.66917
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Felsefe(İngilizce) (4 Yıllık) EA 2022 40 + 1 257151 328.23128
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği(4 Yıllık) SAY 2022 40 + 1 223079 326.54653
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Biyoloji Öğretmenliği(4 Yıllık) SAY 2022 20 + 1 224165 326.06291
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri(4 Yıllık) EA 2022 90 + 3 272501 324.82526
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Fizik(4 Yıllık) SAY 2022 50 + 2 235344 321.31757
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Bankacılık(4 Yıllık) EA 2022 60 + 2 289274 321.23686
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Ekonometri(4 Yıllık) EA 2022 90 + 3 290816 320.92223
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Sağlık Yönetimi(4 Yıllık) EA 2022 80 + 2 307362 317.62185
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Sermaye Piyasası(4 Yıllık) EA 2022 60 + 2 352541 309.28118
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği(M.T.O.K.) (4 Yıllık) SAY 2022 13 + 1 268071 308.6865
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Sigortacılık(4 Yıllık) EA 2022 60 + 2 370088 306.29104
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Yerel Yönetimler(4 Yıllık) EA 2022 60 + 2 377943 305.00169
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Bilgi ve Belge Yönetimi(4 Yıllık) EA 2022 60 + 2 415439 299.18716
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı(4 Yıllık) EA 2022 40 + 1 428624 297.23904
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Almanca Öğretmenliği(Almanca) (4 Yıllık) DİL 2022 50 + 2 64950 294.2811
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Aktüerya Bilimleri(4 Yıllık) SAY 2022 60 + 2 320236 291.79918
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Basım Teknolojileri(4 Yıllık) SAY 2022 40 + 1 414527 268.54606
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Bilgi ve Belge Yönetimi(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) EA 2022 1 854945 251.84395
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Endüstriyel Tasarım(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) SAY 2022 1 684480 230.72799
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Almanca Mütercim ve Tercümanlık(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) DİL 2022 1 96589 228.18435
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Aktüerya Bilimleri(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) SAY 2022 - - -

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2 YILLIK BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI

Üniversite Bölüm Adı P.Türü Yıl Kontenjan Başarı Sırası Taban Puanı
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2022 - 160807 409.91758
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) TYT 2022 - 230388 386.5589
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Anestezi(2 Yıllık) TYT 2022 - 303150 368.14703
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık) TYT 2022 - 315350 365.48576
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Adalet(2 Yıllık) TYT 2022 - 357595 356.78876
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Makine(2 Yıllık) TYT 2022 - 372379 354.03326
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Elektrik(2 Yıllık) TYT 2022 - 418927 345.91527
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi(2 Yıllık) TYT 2022 - 430965 343.95179
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Turist Rehberliği(2 Yıllık) TYT 2022 - 434169 343.44476
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Elektronik Teknolojisi(2 Yıllık) TYT 2022 - 451193 340.75941
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Diş Protez Teknolojisi(2 Yıllık) TYT 2022 - 452038 340.63478
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Moda Tasarımı(2 Yıllık) TYT 2022 - 454453 340.2537
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(2 Yıllık) TYT 2022 - 456435 339.94706
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri(2 Yıllık) TYT 2022 - 473478 337.41495
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Dış Ticaret(2 Yıllık) TYT 2022 - 510821 332.12286
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Elektronik Haberleşme Teknolojisi(2 Yıllık) TYT 2022 - 527392 329.84509
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) İş Sağlığı ve Güvenliği(2 Yıllık) TYT 2022 - 556891 326.0124
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Elektrik(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2022 - 556908 326.0098
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık(2 Yıllık) TYT 2022 - 565099 324.99278
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Patoloji Laboratuvar Teknikleri(2 Yıllık) TYT 2022 - 579310 323.22457
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları(2 Yıllık) TYT 2022 - 619991 318.43285
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Turizm ve Otel İşletmeciliği(2 Yıllık) TYT 2022 - 635023 316.74177
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Moda Tasarımı(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) TYT 2022 - 670727 312.84655
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Turizm ve Seyahat Hizmetleri(2 Yıllık) TYT 2022 - 681426 311.70689
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Elektronik Haberleşme Teknolojisi(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2022 - 684368 311.39161
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Basım ve Yayım Teknolojileri(2 Yıllık) TYT 2022 - 693318 310.44853
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Pazarlama(2 Yıllık) TYT 2022 - 707077 309.0315
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri(2 Yıllık) TYT 2022 - 738981 305.84296
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) İş Sağlığı ve Güvenliği(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) TYT 2022 - 785511 301.42405
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Yerel Yönetimler(2 Yıllık) TYT 2022 - 794555 300.57343
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Giyim Üretim Teknolojisi(2 Yıllık) TYT 2022 - 803934 299.69842
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı(2 Yıllık) TYT 2022 - 848566 295.65363
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Diş Protez Teknolojisi(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1012847 282.20092
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık) TYT 2022 - - -
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Yerel Yönetimler(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık) TYT 2022 - - -

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YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları bu yıl ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgiye göre 20 Temmuz tarihinde belli olacak. "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilan edilen sınav sonuçlarının ardından tercih dönemi başlayacak.

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2022 yılında YKS tercihleri 27 Temmuz-05 Ağustos tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sitesinden gerçekleşmişti. Bu seneki üniversite tercih tarihlerine ilişkin resmi bir açıklama henüz kurum tarafından yapılmadı. Detaylar açıklandığında haberimizde yer verilecektir.

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YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

YKS tercihleri için adaylar kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin internet sitesinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle işlem yapacak.

Geçtiğimiz sene başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmamıştı. Geçen sene, ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacağı aktarılmıştı. Adaylar, erişime açılan YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden erişebilmişti.


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