Marmarabirlik, ortaklarına 19 milyon lira ödeme yapacak

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik), ortaklarına yarın 19 milyon lira ödeme yapacak.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, 2 Ekim'de başlayan 2021-2022 iş yılı ürün alım kampanyasında bugüne kadar yağlık dahil 437 milyon tutarında 43 bin ton ürün alımı gerçekleştirildi.

Birlik, yarın, 4 Aralık ile 17 Aralık arasında teslim edilen ürünlerin bedelinin yarısı olan 19 milyon lirayı üreticilerin hesabına yatıracak. Ortaklar yarın saat 18.00'den itibaren Ziraat Bankası ATM'lerinden paralarını çekebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, Gemlik tipi sofralık ve yağlık zeytine, kilogram başına 1 lira prim desteği vererek üreticiye büyük katkı sağladıklarını bildirdi.

Asa, devam eden alımlarla ortaklara 43 milyon lira prim desteği verileceğini belirterek, bu desteğin, üreticilerin hasat zamanı yaptığı işçilik bedelini karşıladığını kaydetti.

Ortaklara verilen desteklerin önemine vurgulayan Asa, şu ifadelere yer verdi:

"Piyasada zaman zaman fiyat değişimleri yaşanıyor. Buna benzer durumlarda Marmarabirlik'in karar alma ve hareket kabiliyeti azalıyor. Bazı yıllarda kampanya başlangıcında verilen fiyat, hasat sonuna doğru düşük kalabilmektedir. Bu konuda yaşanan sıkıntıyı gidermek ve piyasada fiyat artışlarına uyum sağlayabilmek için yapılacak ilk genel kurulda yeni bir düzenleme yapmayı planlıyoruz. Alınacak genel kurul kararı ile ürün alım kampanyası devam ederken fiyat artışı yapılabilecektir. Piyasa yükseldiğinde Marmarabirlik'in ürün alım fiyatları da artacaktır. Burada temel hedef ani fiyat artışı ile yaşanabilecek mağduriyetin önüne geçmektir. Ayrıca ürün kıvırcık olduğunda üreticilerimizden fiyat artışı talebi gelmektedir. Piyasada daha çok talep gören ve kıvırcık olarak tabir edilen ürünün alınması hedeflenmektedir. Güncel piyasa koşullarına göre hareket edileceği için geriye dönük ödeme yapılamayacaktır. Ana sözleşme gereği üretici ortaklarımızın bilgilendirilmesi ve eşitsizlik algısının giderilmesi hedeflenmiştir."

