Mynet Trend

Marmaraereğlisi’nde deniz 15 metre çekildi! Tekneler karaya oturdu

sesamos sesamos
YAŞAM  | 23.10.2019 17:42 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde deniz yaklaşık 15 metre çekildi. Deniz sularının çekilmesi ile birlikte denizanaları kumlar üzerinde kalırken, çok sayıda tekne de karaya oturdu.

Tekirdağ’ın sahil ilçelerinden olan İstanbul’un sınır komşusu Marmaraereğlisi’nde deniz yaklaşık 15 metre çekildi.

Yaz dönemlerinin en hareketli plajlarından biri olan Marmaraereğlisi sahilinde yaz aylarında kıyıya kadar olan deniz sularının 15 metre kadar çekilmesinin mevsimsel olduğu kaydedildi.

(İHA)

PARTNER İlk bakışta fark edilmiyor ama...Sosyal medyayı sallayan detay İlk bakışta fark edilmiyor ama...Sosyal medyayı sallayan detay
91 yaşındaki dilencinin üzerinden çıkan para şoke etti91 yaşındaki dilencinin üzerinden çıkan para şoke etti
Bu görüntü çok konuşulmuştu! Valilik'ten açıklama geldiBu görüntü çok konuşulmuştu! Valilik'ten açıklama geldi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Marmaraereğlisi Tekirdağ deniz çekildi

En Çok Okunan Trend Haberler

İngiltere'de bir kamyonda 39 ceset bulundu

İngiltere'de bir kamyonda 39 ceset bulundu

İstanbul'a kar geliyor! İşte o tarih

İstanbul'a kar geliyor! İşte o tarih

Vahşetten saniyeler önce... Öldürmek için böyle beklemiş

Vahşetten saniyeler önce... Öldürmek için böyle beklemiş

Sır perdesi aralandı! 'Dağda karısının arkadaşıyla...'

Sır perdesi aralandı! 'Dağda karısının arkadaşıyla...'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Havalimanında görevliye hakaret eden kadın hakkında karar

Havalimanında görevliye hakaret eden kadın hakkında karar

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

'Dünyanın en şanssız insanı benim'

'Dünyanın en şanssız insanı benim'

Büyük tedirginlik: Teneke yiyen, her şeyi yer

Büyük tedirginlik: Teneke yiyen, her şeyi yer

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da 91 yaşındaki dilencinin üzerinden 2 bin 500 TL para çıktı

91 yaşındaki dilencinin üzerinden çıkan para şoke etti

Bursa Valiliği'nden toplu balık ölümleriyle ilgili açıklama

Bu görüntü çok konuşulmuştu! Valilik'ten açıklama geldi

Cinsel saldırıda bulunan eniştesini tarım ilacıyla öldürdü

Cinsel saldırıda bulunan eniştesini tarım ilacıyla öldürdü

Konforlu ve ekonomik tatil mümkün

Konforlu ve ekonomik tatil mümkün

Karısını saatlerce rehin aldı, açıklaması 'pes' dedirtti

Karısını saatlerce rehin aldı, açıklaması 'pes' dedirtti

Baldız, cinsel saldırıda bulunan eniştesini tarım ilacıyla öldürdü

Cinsel saldırıda bulunan eniştesini tarım ilacıyla öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.