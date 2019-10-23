Marmaraereğlisi’nde deniz 15 metre çekildi! Tekneler karaya oturdu

Tekirdağ’ın sahil ilçelerinden olan İstanbul’un sınır komşusu Marmaraereğlisi’nde deniz yaklaşık 15 metre çekildi.

Yaz dönemlerinin en hareketli plajlarından biri olan Marmaraereğlisi sahilinde yaz aylarında kıyıya kadar olan deniz sularının 15 metre kadar çekilmesinin mevsimsel olduğu kaydedildi.

(İHA)

