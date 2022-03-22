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Marmaris Belediyesi su tüketimine dikkati çekmek için "perlatör" dağıttı

22.03.2022 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmaris Belediyesi su tüketimine dikkati çekmek için "perlatör" dağıttı

Marmaris Belediyesi, 22 Mart Dünya Su Günü'nde su tüketimine dikkati çekmek için musluklara takılan ve su kullanım miktarlarında düşüş sağlayan "perlatör" dağıtımı gerçekleştirdi.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda vatandaşlara, hava kabarcıklarını kullanarak musluk suyunun tazyikini artıran "perlatör" aparatını dağıttı.

Başkan Oktay, gazetecilere yaptığı açıklamada, su tasarrufu sağladığının yapılan denemelerde tespit edildiği belirtilen aparatı 22 Mart Dünya Su Günü'nde farkındalık oluşturmak için dağıttıklarını söyledi.

Aparatın yüzde 50'ye yakın su tasarrufu sağladığını ve su tasarrufunun öneminin altını çizmek istediklerini vurgulayan Oktay, şunları belirtti:

"Özellikle son yıllarda artan kaynak sıkıntısının da farkındalığını oluşturmak adına su tasarruf aparatlarını ücretsiz olarak vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Amacımız tasarruflu bir şekilde sularımızı kullanmak. Ayrıca özellikle son aylarda artan maliyetlerden kaynaklı su faturaları da yükselmeye başladı. Bu noktada da vatandaşımıza kısmi de olsa bir destek olmak adına da bu dağıtımı gerçekleştiriyoruz."

Tasarruf sağlayan aparatı alan vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirerek belediye yetkililerine teşekkür etti.

Belediye binaları ve tesislerindeki musluklara da takılan aparatlar, belediye personeline, okullara ve öğrencilere de dağıtıldı.

Ayrıca, resmi ve askeri kurumlar, muhtarlıklar, sağlık kurumları, bankalar, meslek odaları başta olmak üzere ilçedeki kurum binalarındaki musluklara monte edilmesi için de dağıtımı gerçekleştirildiği kaydedildi.

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