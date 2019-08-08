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Marmaris'te bayram boyunca tatilcilere banana ücretsiz

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 08.08.2019 11:41 | Son Güncelleme

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki 22 ayrı su sporları istasyonunun işletmecileri, Kurban Bayramı'nda tatilcilere bananayı (muz) ücretsiz kullandıracak. Ayrıca tüm spor aletlerinde, yüzde 30 indirim kampanyası uygulayacak.

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Atatürk Caddesi'nden İçmeler Mahallesi'ne kadar uzanan 13 kilometrelik mavi bayraklı plajlarda konumlandırılan 22 ayrı su sporları istasyonunda, tatilciler için indirim yapılacak. Su sporları istasyonu işletmecileri, Kurban Bayramı için 'Banana' adlı su sporu aracını ücretsiz kullandırma kararı aldı. Ayrıca hamburger, ringa, deniz paraşütü, jet ski, sürat motoru ve deniz bisikleti gibi tüm su sporları aletlerinde yüzde 30 indirim başlattı. Vatandaşlar, 15 dakikası 230 lira olan jet ski, 15 dakikası 250 lira olan paraşüt, 15 dakikası 150 lira olan ringa, muz ve hamburger ile 30 dakikası 120 lira olan bisikleti, yüzde 30 indirimli kullanabilecek.

Adrenalin arayan tatilcilere, sertifikalı eğitmenler gözetiminde çeşitli su sporları aletlerinde yüzde 50 indirimli kurs verileceği belirtildi. Marmaris Su Sporları Kooperatifi Başkanı Salih Tunç, "Su sporları istasyonlarında banana ücretsiz olacak. Tüm su sporları aletlerinde ise yüzde 30 indirim kampanyamız arife gününden itibaren başlayacak. Geçen yıl dini bayramlarda yaptığımız kampanyalarla 10 bine yakın vatandaşımız su sporları yaptı. Geçen Ramazan Bayramı'nda ise yaklaşık 4 bin kişi su sporlarını yaptı. Bu tür kampanyalarla hem ekonomiye katkı sağlamak, hem de su sporlarını sevdirmek istiyoruz. Bayramda vatandaşlarımızı yeşil ve mavisiyle eşsiz güzelliklere sahip Marmarisimize bekliyoruz" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Seyahat Marmaris kurban bayramı tatili

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