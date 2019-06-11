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Marmaris'te ilginç anlar! Sokakta çırılçıplak dolaştı

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YAŞAM  | 11.06.2019 14:51 | Son Güncelleme

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sokakta çıplak dolaşan yabancı uyruklu erkek turist çevredekilere zor anlar yaşattı.

Olay, 91 Sokak üzerinde balık satılan pazar yerinin önünde saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Alkollü olduğu öne sürülen 30'lu yaşlardaki erkek turist, sokağa çırılçıplak çıkarak İngilizce bağırmaya başladı. Bu esnada bir vatandaşın cep telefonu ile kaydettiği görüntüde alkollü olduğu anlaşılan erkek turistin ayakta durmakta güçlük çektiği gözlendi. Pazar esnafından bir balıkçı turisti dükkanından getirdiği beyaz yatak örtüsüyle örtmeye çalıştı. Üzerine örtülen beyaz örtüyü çıkartan turist, balıkçıya zor anlar yaşattı. Çevredekiler turiste tepki gösterdi. Turisti sakinleştiren balıkçı, kaldığı otel ismini öğrendi. Üzeri örtülen turist, kaldığı 50 metre ilerideki bir apart otele götürülerek resepsiyona teslim edildi. Otel yetkilileri yaşanan olayla ilgili bilgilendirme yapmadı.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Muğla Marmaris turist çıplak turist

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Havasındanmı suyundanmı nedir ülkede delilik tecavüz cinayet kavga ilk sıralarda
direk sınır dışı edicen ülke prestiji için
Bizim ülkeye gelenlerin hazin sonu. Turistler bile deliriyor.
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