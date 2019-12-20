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Marmaris'te sokağa tuvaletini yapan kişiye ceza

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YAŞAM  | Son Güncelleme

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, uzun süredir sokağa tuvaletini yaptığı iddia edilen kişiye ceza kesildi.

Marmaris'te sokağa tuvaletini yapan kişiye ceza

Mahalle sakinleri, alkol aldıktan sonra sokağa tuvaletini yapan ve uyarılara rağmen bunu sürdürdüğü iddia edilen P.K.’dan şikayetçi oldu. Emniyet mensupları, ihbarı değerlendirip alkollü vatandaşı gerekli işlemleri yapılmak üzere karakola götürdü.

Şikayetçi vatandaşlar ise "Bu adamdan uzak durulması gerek, alkol alınca ne yapacağı belli değil, ailelerimiz ile mağdur oluyoruz" diyerek karakola ifade vermeye gitti.

Sokağa tuvaletini yaptığı iddia edilen P.K.'ya adli ve idari işlem yapıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Muğla Marmaris Sokak tuvalet ceza

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
adam biraya yüklenince mecburen çişi gelmiştir.kafa zaten iyi nereyi bulursa yapacak.
@sedatumut ağzıyla içmeyi öğrensin
@sedatumut Yenge veya Valideniz;çay bardaklarını dururlarken bu adam aynı şeyi yapsa ve aile bireyleri buna şahit olsa yine böyle mi düşünecektin?ADAM olmak her konuda zordur ama İnsanca ADAM kalabilmek ise işte o mesele...
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