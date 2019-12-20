Marmaris'te sokağa tuvaletini yapan kişiye ceza

Mahalle sakinleri, alkol aldıktan sonra sokağa tuvaletini yapan ve uyarılara rağmen bunu sürdürdüğü iddia edilen P.K.’dan şikayetçi oldu. Emniyet mensupları, ihbarı değerlendirip alkollü vatandaşı gerekli işlemleri yapılmak üzere karakola götürdü.

Şikayetçi vatandaşlar ise "Bu adamdan uzak durulması gerek, alkol alınca ne yapacağı belli değil, ailelerimiz ile mağdur oluyoruz" diyerek karakola ifade vermeye gitti.

Sokağa tuvaletini yaptığı iddia edilen P.K.'ya adli ve idari işlem yapıldı.

(İHA)

