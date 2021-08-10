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Marmaris'te arıcıların yaraları sarılıyor

10.08.2021 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmaris'te arıcıların yaraları sarılıyor

AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen, ilçede 29 Temmuz'da çıkan ve 9 gün sonra kontrol altına alınan yangında zarar gören arıcılar için destek sağlandığını bildirdi.

Gökmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, Muğla'nın, Türkiye'nin çam balı üretiminin yüzde 80'ini karşıladığını söyledi.

İlçede yaşanan orman yangınlarında arıcıların kovanlarının da büyük zarar gördüğünü dile getiren Gökmen, bal üretimine devam etmek için arıcıların desteklendiğini bildirdi.

Kovanları zarar gören arıcılar için desteklerin gelmeye başladığını kaydeden Gökmen, "Konya Şeker Fabrikası tarafından 14 ton arı yemi ve 6 ton şeker tanesi ile Konya Büyükşehir Belediyesince bölgeye gönderilen 150 ton toz şeker arı şerbetinin üreticilere dağıtımı başladı. Gelen destekler, İlçe Tarım Müdürlüğümüz aracılığıyla mağdur olan üreticilere dağıtılmaya başlandı." diye konuştu.

Gökmen, "Vatandaşımızın derdiyle dertlenmeye, yaralarını sarmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Bu arada, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ve İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ile ilçe binasında bir araya gelerek durum değerlendirmesi yapan Gökmen ve beraberindeki milletvekilleri, daha sonra Marmaris'in İçmeler mahallesinde yangından etkilenen esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek taleplerini dinledi.

Gökmen burada da "Yeşilimizin siyaha dönmesi yüreğimizi kararttı. Hepimize geçmiş olsun. Bundan sonra hep beraber yaralarımızı saracağız. Orman zemini temizlendikten hemen sonra yok olan arı üretim merkezlerine basralı kızıl çamlar dikilecek. Ayrıca yok olan zeytin ağaçlarımızın yerine de hemen yenileri dikilecek. Mağdur vatandaşlarımızın da her zaman yanlarında olacağız." ifadelerini kullandı.

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