Marmaris'te gulette çıkan yangın hasara yol açtı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir gulette çıkan yangın söndürüldü.

Adaköy Mahallesi'nde bir marinada karada kışlamada bulunan 27 metrelik gulette, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Marmaris İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi.

Yangın, marina personeli ve ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken gulette hasar oluştu.



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