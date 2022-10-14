YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Marmaris'te otelde çıkan yangında dumandan etkilenen 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Marmaris'te otelde çıkan yangında dumandan etkilenen 12 kişi hastaneye kaldırıldı

14.10.2022 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yangını çıkardığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir otelde çıkan yangında 2'si çocuk 12 kişi dumandan etkilendi.

Siteler Mahallesi 209 Sokak'taki 30 odalı bir otelin alt katındaki bar kısmında saat 03.00 sıralarında yangın çıktı.

Alevleri fark eden otel çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ve TOMA ekiplerinin müdahalesiyle alevler, çevredeki otellere sıçramadan söndürüldü.

Dumandan etkilenen 2'si çocuk 12 kişi, ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Ayakta tedavi edilen bu kişiler taburcu edildi.

Marmaris Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yangını çıkardığı belirlenen, otelin altındaki barın işletmecilerinden M.O'yu (30) gözaltına aldı.

Şüpheli M.O'nun ifadesinde, otelin işletmecisi Y.K. ile kira zammı konusunda sık sık tartışlarını ve birikmiş kızgınlığının etkisiyle benzin dökerek sadece barı yakmak istediğini söylediği öğrenildi. Yangının kontrolden çıkarak otele sıçradığını öne süren şüphelinin, pişman olduğunu ifade ettiği belirtildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Marmaris açıklarında 16 düzensiz göçmen kurtarıldıMarmaris açıklarında 16 düzensiz göçmen kurtarıldı
AEK Larnaka-FenerbahçeAEK Larnaka-Fenerbahçe
Sivas'ta hırsızlık için girdiği evdeki kadını öldürmekle suçlanan sanık hakim karşısındaSivas'ta hırsızlık için girdiği evdeki kadını öldürmekle suçlanan sanık hakim karşısında
Anahtar Kelimeler:
yangın Marmaris otel TOMA

Muğla Namaz Vakitleri 14 Ekim Cuma

İmsak
05:47
Sabah
07:06
Öğle
12:58
İkindi
16:08
Akşam
18:39
Yatsı
19:54
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Hamile olduğunu öğrendi 48 saat sonra doğum yaptı!

Hamile olduğunu öğrendi 48 saat sonra doğum yaptı!

60 yaşından sonra terminatör oldu! Baklavalarını böyle sergiledi

60 yaşından sonra terminatör oldu! Baklavalarını böyle sergiledi

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Görmezden geliniyor: Sedefe ve cinsel hayata etkisi çok büyük

Görmezden geliniyor: Sedefe ve cinsel hayata etkisi çok büyük

Ağrıyı keser, vücudu rahatlatır, iltihabı kurutur...

Ağrıyı keser, vücudu rahatlatır, iltihabı kurutur...

Gören herkes almak istiyor, bir kez kullanan elinden düşürmüyor!

Gören herkes almak istiyor, bir kez kullanan elinden düşürmüyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.