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Marmaris'te yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın ülkelerine saldırısını protesto etti

12.03.2022 18:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmaris'te yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın ülkelerine saldırısını protesto etti

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın ülkelerine saldırısını protesto etti.

Atatürk Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen Ukrayna'ya destek etkinliğine Türk vatandaşları da katıldı.

Çocukları ve Ukrayna bayrakları ile "Rusya'yı boykot et", "Savaşa hayır", "Putin'i hemen durdurun" dövizleri taşıyan Ukraynalılar, "Marmaris-Kiev omuz omuza", "Putin Ukrayna'dan defol" sloganları attı, ülkelerinin milli marşını söyledi.

Katılımcılar, meydanda bir süre bekledikten sonra dağıldı.

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