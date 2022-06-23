YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Marmaris'teki orman yangınını söndürme çalışmalarına gönüllülerden destek

Marmaris'teki orman yangınını söndürme çalışmalarına gönüllülerden destek

23.06.2022 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'dan gelen yazılımcı Nagihan Serbes: - "Zaman zaman nefes nefese kalıyoruz. Aşağıdan yukarı hortumları taşıyoruz. Herkesin Allah yardımcısı olsun" - Elazığ'dan gelen veteriner Türkan Ceylan: - "Elimizden ne gelir diye düşünüp gece buraya geldik ve sönene kadar buradayız. Her canlının yardımına koşmaya çalışıyoruz"

MUĞLA (AA) - MUSTAFA GÜNGÖR - Avukat, veteriner, doktor, kaptan ve yazılımcı gibi farklı mesleklerden gönüllüler, Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangınıyla mücadele eden ekiplere destek veriyor.

Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde 21 Haziran'da başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Kamu çalışanlarının yanı sıra gönüllüler de yangın söndürme çalışmalarına destek olmak amacıyla Marmaris'e geldi.

Geçen yıl da Marmaris'te orman yangını söndürme çalışmalarına katılan, sonra da ekip olarak "Orman Yangınlarıyla Mücadele Gönüllüsü" kimlik kartlarını alan çok sayıda gönüllü, alevlerin büyümesinin önüne geçmeye çalışıyor.

Avukat, veteriner, doktor, kaptan, yazılımcı gibi farklı mesleklerden gönüllüler, yangın tamamen kontrol altına alınana kadar mücadelelerini sürdürmeye kararlı.

- "Her canlının yardımına koşmaya çalışıyoruz"

Bursa'dan gelen yazılımcı Nagihan Serbes, AA muhabirine, geçen yıl da orman yangınlarını söndürme çalışmalarına katıldığını söyledi.

Marmaris'e bu sabah geldiklerini belirten Serbes, "Zaman zaman nefes nefese kalıyoruz. Aşağıdan yukarı hortumları taşıyoruz. Herkesin Allah yardımcısı olsun." dedi.

Elazığ'dan gelen veteriner Türkan Ceylan ise yangında işin ucundan tutmaya çalıştığını dile getirdi.

Özellikle hortum ve su taşıdıklarını ifade eden Ceylan, "Bizler de müdahale etmeye çalışıyoruz. Tabii ki çok üzgünüz. Elimizden ne gelir diye düşünüp gece buraya geldik ve sönene kadar buradayız. Her canlının yardımına koşmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzmir'de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandıİzmir'de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
İstanbul'da aynı eve 2 kez giren hırsızlar, çaldıkları malzemeleri kamyonete yükleyerek kaçtıİstanbul'da aynı eve 2 kez giren hırsızlar, çaldıkları malzemeleri kamyonete yükleyerek kaçtı
MKE Ankaragücü'nün altyapı seçmelerine yoğun ilgiMKE Ankaragücü'nün altyapı seçmelerine yoğun ilgi
Anahtar Kelimeler:
yangın Marmaris

İzmir Namaz Vakitleri 23 Haziran Perşembe

İmsak
03:51
Sabah
05:41
Öğle
13:19
İkindi
17:13
Akşam
20:46
Yatsı
22:28

İzmir Nöbetçi Eczaneler23 Haziran Perşembe

Hazal Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Dalgıç Eczanesi
Balcova
Ege İlker Eczanesi
Balcova
Bayındır Eczanesi
Bayindir
Ordu Eczanesi
Bayrakli
Şark Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Artık daha dikkatli olacaksınız! Uzun bir ömür için...

Artık daha dikkatli olacaksınız! Uzun bir ömür için...

Taş gibi sertleşmiş havluları yumuşacık yapmanın pratik yolu

Taş gibi sertleşmiş havluları yumuşacık yapmanın pratik yolu

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Fena ti'ye aldı! Paylaşımı dikkat çekti

Fena ti'ye aldı! Paylaşımı dikkat çekti

Sadakatin böylesi! Sevgilisinin içini rahatlatmak için...

Sadakatin böylesi! Sevgilisinin içini rahatlatmak için...

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.