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Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı

23.06.2022 19:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "Emniyet ve jandarma şüpheliyi biraz önce yakaladı. Ayrıca iki benzin bidonu da var olay yerinde. Kendisi de itiraf etti" - "O bölgeyle ilgili geçmişten kalan ticari bir anlaşmazlık, aile arasındaki anlaşmazlık sebebiyle kendisinin kızarak yaktığını hatta kendisini de öldürmek istediğini söyledi"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmaris'teki yangınla ilgili bir kişinin gözaltına alındığını ve suçunu itiraf ettiğini söyledi.

Soylu, Hisarönü Mahallesi Yangın Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı açıklamada, olayın başlangıcında bir şüpheli üzerinde durulduğunu, polis ile jandarma ekiplerinin şüphelinin izinde olduklarını belirtti.

Şüphelinin 34 yaşında Marmaris doğumlu S.A. olduğunu aktaran Soylu, şunları söyledi:

"Emniyet ve jandarma şüpheliyi biraz önce yakaladı. Ayrıca iki benzin bidonu da var olay yerinde. Kendisi de itiraf etti. O bölgeyle ilgili geçmişten kalan ticari bir anlaşmazlık sebebiyle, aile arasındaki anlaşmazlık sebebiyle kendisinin kızarak yaktığını hatta kendisini de öldürmek istediğini söyledi."

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