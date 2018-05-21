SPOR

Marouane Fellaini resmen açıklandı

İTALYA HABERLERİ  | 21.05.2018 09:07 | Son Güncelleme

Milan Sportif Direktörü Massimiliano Mirabelli, Beşiktaş'ın ilgilendiği Marouane Fellaini ile ilgilendiklerini açıkladı.

Marouane Fellaini resmen açıklandı

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Marouane Fellaini için Serie A ekibi Milan devreye girdi.

"SÖZLEŞME YENİLEMEYECEK"

Konu hakkında açıklama yapan Milan Sportif Direktörü Massimiliano Mirabelli, "Fellaini önemli bir oyuncu. Manchester United ile sözleşme yenilemeyeceğini biliyoruz ancak henüz anlaştığımızı söylemek zor." ifadelerini kullandı.

6 MİLYON EURO

İtalya ve İngiltere basınında yer alan haberlere göre; Milan, Fellaini'ye yıllık 6 milyon eurodan 3 senelik sözleşme teklifi yaptı. Manchester United ile bu sezon 23 maça çıkabilen 30 yaşındaki Belçikalı orta saha 5 gol attı ve 1 asist yaptı.

(SPORX)

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Anahtar Kelimeler:
Massimiliano Mirabelli Marouane Fellaini milan

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