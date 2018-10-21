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Marquez Japonya'da şampiyonluğunu ilan etti

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 21.10.2018 10:50 | Son Güncelleme

MotoGP'de sezonun 16. ayağı Japonya Grand Prix'sini kazanan Marc Marquez, Dovizioso'nun yarış dışı kalmasıyla kariyerinin 5. şampiyonluğuna ulaştı.

Marquez Japonya'da şampiyonluğunu ilan etti

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 16. yarışı Japonya Grand Prix'sini kazanan Repsol Honda takımının İspanyol pilotu Marc Marquez, şampiyonluğu garantiledi. Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 16. ayağı, Japonya'nın Motegi kentiyle aynı adı taşıyan 4,8 kilometrelik pistte 24 tur üzerinden yapıldı.

Yarışa 6. sıradan başlayan Marc Marquez, şampiyonluk için çekiştiği Ducati'den Andrea Dovizioso ile son turlara kadar liderlik mücadelesi verdi. Marquez, 20. turda geçtiği Dovizioso'nun bitime 2 tur kala motosikletinin kontrolünü kaybederek yarış dışı kalmasıyla yakaladığı avantajı çok iyi kullandı.

Bu sezon 8'inci, kariyerinin 43. MotoGP zaferine ulaşan Marquez böylece son 3 ayak öncesi şampiyonluk ipini göğüsledi. 25 yaşındaki İspanyol sürücü, 2013, 2014, 2016 ve 2017'den sonra beşinci MotoGP şampiyonluğuna ulaştı.

Liderin 1.5 saniye arkasındaki LCR Honda Castrol'den Cal Crutchlow ikinci, Marquez'den 1.7 saniye sonra bitişe gelen Suzuki Ecstar'dan Alex Rins ise üçüncü oldu. Sezonun 17. yarışı Avustralya Grand Prix'si, 28 Ekim'de koşulacak.

Pilotlar klasmanı

    1. Marc Marquez (İspanya): 296 puan

  2. Andrea Dovizioso (İtalya): 194

  3. Valentino Rossi (İtalya): 185

  4. Maverick Vinales (İspanya): 155

  5. Cal Crutchlow (Büyük Britanya): 148

Muhabir: Hüseyin Burak Demirer

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Anahtar Kelimeler:
Marc Marquez motogp Dovizioso Japonya Grand Prix repsol honda

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