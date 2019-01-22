TREND

Mars Cinema Group’tan beklenen hamle geldi

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 22.01.2019 13:24 | Son Güncelleme

Yapımcılarla, Mars Cinema Group arasında devam eden sinema krizinde sürpriz hamle.

Mars Cinema Group’tan beklenen hamle geldi

Yapımcılarla Mars Cinema Group, çarşamba günü masaya oturuyor. 'Bilet payı' ve 'kampanyalı bilet uygulaması' konusunda anlaşmazlık giderilirse filmlerin gösterimi için bir takvim belirlenecek. Toplantının en kritik noktalarından biri yapımcılardan habersiz satılan 7 milyon adet kampanyalı biletin gelirinin paylaşımı konusunda olacak. Yapımcılarla sinema salonu zinciri Mars Cinema Group arasındaki 'bilet payı' ve 'kampanyalı bilet uygulaması nedeniyle çıkan anlaşmazlık nedeniyle filmlerin gösterim tarihleri ertelenmişti. Yapımcılarla Mars Cinema Group arasındaki anlaşmazlığın giderilmesi için çarşamba günü bir toplantı düzenlenecek. Yapımcılar, bilet fiyatlarının artmasına rağmen paylarının 5 yıldır artmadığını ve promosyonlu bilet uygulamasının hasılatın şeffaf olarak görülmemesine engel olduğunu belirterek filmlerinin gösterimini erteleme kararı almıştı.

BKM, Yılmaz Erdoğan'ın 'Organize İşler - Sazan Sarmalı'nın gösterimini 1 Ocak'tan, Cem Yılmaz ise 'Karakomik Filmler'i 18 Ocak'tan ileri bir tarihe ertelemiş, Şahan Gökbakar ise 'Recep İvedik 6' için belli bir gösterim tarihi açıklamamıştı.

1936078_1_1548145403OwDEn

YASA SONRASI İLK TOPLANTI

Yapımcılarla Mars Cinema Group arasındaki anlaşmazlığı giderecek olan 'Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması Hakkında Kanun teklifinin TBMM tarafından kabul edilip yasallaşması sonrasında taraflar ilk kez bir araya gelerek masaya oturacak. Yapımcılar, bilet paylarının artmasını ve kampanyalı bilet uygulamasında yeni sinema yasasının gereği olarak hasılatın şeffaf olarak görülmesini talep edecek.

Mars Cinema Group ile anlaşma sağlandığı takdirde 'Organize İşler - Sazan Sarmalı', 'Karakomik Filmler' ve 'Recep İvedik 6' için bir gösterim takvimi oluşturulacak. Anlaşma sağlanamadığı takdirde bu üç film izleyiciyle diğer sinema salonlarında buluşacak.

1006736

7 MİLYON ADET KAMPANYALI BİLET SATILDI

Toplantının en kritik noktalarından biri Mars Cinema Group'un yaptığı kampanya anlaşmaları olacak. Yapımcılar, Mars Cinema Group'un kendilerinden habersiz bir şekilde temmuz ayına kadar olan süreçte çeşitli firmalarla yaptığı anlaşma gereği 7 milyon adet bilet sattığını öğrenmesiyle büyük bir şok yaşadı. Yapımcılar, 7 milyon adet kampanyalı biletin gelirinin paylaşımının da mutlaka çözüme ulaşmasını istiyor.

Herkes akın akın oraya gitti!Herkes akın akın oraya gitti!
Netflix, The Punisher dizisiyle yollarını ayırıyor mu?Netflix, The Punisher dizisiyle yollarını ayırıyor mu?
Fatih Akın’ın son filminden ilk fragman geldiFatih Akın’ın son filminden ilk fragman geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sinema krizi Mars Cinema Group Bilet payı kampanyalı bilet uygulaması Sinema Yasası

En Çok Okunan Trend Haberler

İşte Türkiye'nin en genç belediye başkan adayı!

İşte Türkiye'nin en genç belediye başkan adayı!

Trabzonlu baba ikiz çocuğuna öyle bir isim koydu ki!

Trabzonlu baba ikiz çocuğuna öyle bir isim koydu ki!

Köylüler yıllarca kömür diye yaktı! Tesadüfen keşfedildi

Köylüler yıllarca kömür diye yaktı! Tesadüfen keşfedildi

İstanbul'un göbeğinde pes dedirten görüntü!

İstanbul'un göbeğinde pes dedirten görüntü!

İlginizi Çekebilir

Hangi iPhone sizin için daha uygun?

Hangi iPhone sizin için daha uygun?

Müşerref Akay oyunu kime vereceğini açıkladı! 'Ona kurban olayım'

Müşerref Akay oyunu kime vereceğini açıkladı! 'Ona kurban olayım'

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Çukur'da sırlar ortaya çıkıyor! Yeni bölümden çarpıcı fragman

Çukur'da sırlar ortaya çıkıyor! Yeni bölümden çarpıcı fragman

Diriliş Ertuğrul'da Dragos'u şoke eden plan!

Diriliş Ertuğrul'da Dragos'u şoke eden plan!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Deadpool 3 için hazırlıklar başladı

Ryan Reynolds: 'Deadpool için umut var'

Netflix, The Punisher dizisiyle yollarını ayırıyor mu?

Netflix, The Punisher dizisiyle yollarını ayırıyor mu?

Fatih Akın’ın son filmi The Golden Glove'dan ilk fragman geldi

Fatih Akın’ın son filminden ilk fragman geldi

Çukur'da çalan şarkının adı ne? Çukur'a damga vurdu

İşte Çukur'a damga vuran o şarkı...

Can Dostlar gişenin ilk sırasında

Can Dostlar gişenin ilk sırasında

39. Razzie Ödülleri (Altın Ahududu) adayları açıklandı

39. Razzie Ödülleri (Altın Ahududu) adayları açıklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.