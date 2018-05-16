Avrupa Ligi finali nefes kesti!

UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya ile Atletico Madrid finalde karşılaştı. Atletico Madrid, Fransız yıldızı Antoine Griezmann (2) ve Gabi'nin golleriyle Marsilya'yı 3-0 yenerek kupayı üçüncü kez müzesine götürdü.
Lyon'daki maça Marsilya hızlı başladı. Henüz 4. dakikada Payet'in harika pasında Germain kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu üstten auta attı. 6'da Rami ve 12'de Sarr'ın şutları ise kaleyi bulmadı.
26'da Correa gole yaklaşırken, 32. dakikada sakatlanan Payet gözyaşlarıyla sahayı terk etti ve ilk yarı sona erdi.
Atletico Madrid ikinci yarıya golle başladı. 49. dakikada yine Marsilya savunmasının arkasına sarkan Griezmann, kaleci Mandanda'nın üzerinden golü attı ve skoru 2-0 yaptı.
Gol için bastıran Marsilya'da 81'de Mitroglou'nun ceza sahası içerisinde yaptığı kafa vuruşu Oblak'ı geçti ancak yan direğe çarpıp ağlara gitmedi. 89. dakikada sahneye çıkan Gabi son sözü söyledi ve Atletico Madrid sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla Atletico Madrid bu kupayı tarihinde 3. kez müzesine götürürken, Marsilya ise ilk kez kupayı kaldırma şansını değerlendiremedi.
MAÇIN ÖNEMLİ DAKİKALARI
DAKİKA 4: Payet'in harika pasında Germain kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu üstten auta attı.
DAKİKA 6: Adil Rami'nin ceza sahası içinde dönerek vuruşu kaleyi bulmadı.
DAKİKA 12: Ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Bouna Sarr'ın şutu çerçeveyi bulmadı.
DAKİKA 15: Koke'nin sert şutunda top kaleye gitmedi.
DAKİKA 19: Dimitri Payet ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şutunu çekti ancak Oblak gole izin vermedi.
DAKİKA 21: Marsilya'nın savunmadan çıkarken yaptığı büyük hatayı iyi değerlendiren Griezmann, Atletico Madrid'i 1-0 öne geçti.
DAKİKA 26: Ceza sahasına gönderilen topa Correa gelişine vurdu ancak Mandanda topu kurtardı.
DAKİKA 32: Sakatlanan Marsilya kaptanı Dimitri Payet, oyuna devam edemedi ve gözyaşları içinde kenara geldi. Payet'in yerine Maxime Lopez sahada...
DAKİKA 49: Marsilya savunmasının arkasına sarkan Griezmann, kaleci Mandanda'nın üzerinden golü attı ve skoru 2-0 yaptı.
DAKİKA 81: Mitroglou'nun ceza sahası içerisinde yaptığı kafa vuruşu Oblak'ı geçti ancak yan direğe çarpıp ağlara gitmedi.
DAKİKA 89: Gabi attığı golle Atletico Madrid adına durumu 3-0'a getirdi.
MARSEILLE - ATLETICO MADRID
STAT: Parc Olympique Lyonnais
SAAT: 21.45
HAKEM: Björn Kuipers
YAYIN: TRT Spor, Tivibu Spor 2
MARSEILLE: Mandanda, Sarr, Rami, Luiz Gustavo, Amavi, Anguissa, Sanson, Thauvin, Payet, Ocampos, Germain
YEDEKLER: Pele, Sakai, Kamara, Rolando, N'Jie, Lopez, Mitroglou
TEKNİK DİREKTÖR: Rudi Garcia
ATLETICO MADRID: Oblak, Vrsaljko, Gimenez, Godín, L. Hernandez, Gabi, Koke, Correa, Griezmann, Saul, Diego Costa
YEDEKLER: Werner, Juanfran, Savic, Filipe Luis, Thomas, Gameiro, Torres
TEKNİK DİREKTÖR: Diego Simeone
SEVILLA TARİHE GEÇTİ
Avrupa'nın kulüpler bazında 2 numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi, 1955 yılında Fuar Şehirleri Kupası adı altında düzenlenmeye başlandı. Organizasyon, 1971-1972 sezonundan itibaren UEFA Kupası adını aldı, 2009'dan bu yana ise UEFA Avrupa Ligi olarak düzenlendi. Sevilla, 2015-2016 sezonunda kazandığı zaferle Avrupa'nın 2 numaralı kupasını üst üste 3 kez müzesine götüren ilk ekip olarak tarihe geçti. Kupayı toplamda 5 kez kazanan tek takım konumundaki Sevilla, üçer şampiyonluk yaşayan İngiltere'nin Liverpool ve İtalya'nın Inter ile Juventus takımlarının önünde bulunuyor.
Şimdiye dek kupayı kazanan takımlar şöyle:
Sevilla (İspanya) 5, Inter (İtalya) 3, Juventus (İtalya) 3, Liverpool (İngiltere) 3, Borussia Mönchengladbach (Almanya) 2, Feyenoord (Hollanda) 2, Göteborg (İsveç) 2, Parma (İtalya) 2, Real Madrid (İspanya) 2, Tottenham (İngiltere) 2, Porto (Portekiz) 2, Atletico Madrid (İspanya) 2, Ajax (Hollanda) 1, Anderlecht (Belçika) 1, Bayer Leverkusen (Almanya) 1, Bayern Münih (Almanya) 1, CSKA Moskova (Rusya) 1, Eintracht Frankfurt (Almanya) 1, Galatasaray (Türkiye) 1, Ipswich Town (İngiltere) 1, Napoli (İtalya) 1, PSV Eindhoven (Hollanda) 1, Schalke 04 (Almanya) 1, Valencia (İspanya) 1, Zenit (Rusya) 1, Shakhtar Donetsk (Ukrayna) 1, Chelsea 1 (İngiltere), Manchester United 1 (İngiltere)
GALATASARAY 2000'DE KUPAYI MÜZESİNE GÖTÜRDÜ
UEFA Kupası'nı kazanan ilk ve tek Türk takımı Galatasaray, bu başarısını 1999-2000 sezonunda gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar, o sezon UEFA Kupası'na maç kaybetmeden uzanırken, Kopenhag'daki finalde İngiltere'nin Arsenal takımını penaltı atışları sonucunda 4-1 mağlup ederek büyük bir başarıya imza attı.
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