Avrupa Ligi finali nefes kesti!

UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya ile Atletico Madrid finalde karşılaştı. Atletico Madrid, Fransız yıldızı Antoine Griezmann (2) ve Gabi'nin golleriyle Marsilya'yı 3-0 yenerek kupayı üçüncü kez müzesine götürdü. Lyon'daki maça Marsilya hızlı başladı. Henüz 4. dakikada Payet'in harika pasında Germain kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu üstten auta attı. 6'da Rami ve 12'de Sarr'ın şutları ise kaleyi bulmadı. dakikada Payet'in şutunu Oblak çıkarırken, iki dakika sonra ise Marsilya savunmadan çıkarken büyük bir hata yaptı. Griezmann, Gabi'den aldığı topu ağlara göndererek Atletico Madrid'i 1-0 öne geçti. 26'da Correa gole yaklaşırken, 32. dakikada sakatlanan Payet gözyaşlarıyla sahayı terk etti ve ilk yarı sona erdi. Atletico Madrid ikinci yarıya golle başladı. 49. dakikada yine Marsilya savunmasının arkasına sarkan Griezmann, kaleci Mandanda'nın üzerinden golü attı ve skoru 2-0 yaptı. Gol için bastıran Marsilya'da 81'de Mitroglou'nun ceza sahası içerisinde yaptığı kafa vuruşu Oblak'ı geçti ancak yan direğe çarpıp ağlara gitmedi. 89. dakikada sahneye çıkan Gabi son sözü söyledi ve Atletico Madrid sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Atletico Madrid bu kupayı tarihinde 3. kez müzesine götürürken, Marsilya ise ilk kez kupayı kaldırma şansını değerlendiremedi.

MAÇIN ÖNEMLİ DAKİKALARI

DAKİKA 4: Payet'in harika pasında Germain kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu üstten auta attı.

DAKİKA 6: Adil Rami'nin ceza sahası içinde dönerek vuruşu kaleyi bulmadı.

DAKİKA 12: Ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Bouna Sarr'ın şutu çerçeveyi bulmadı.

DAKİKA 15: Koke'nin sert şutunda top kaleye gitmedi.

DAKİKA 19: Dimitri Payet ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şutunu çekti ancak Oblak gole izin vermedi.

DAKİKA 21: Marsilya'nın savunmadan çıkarken yaptığı büyük hatayı iyi değerlendiren Griezmann, Atletico Madrid'i 1-0 öne geçti.

DAKİKA 26: Ceza sahasına gönderilen topa Correa gelişine vurdu ancak Mandanda topu kurtardı.

DAKİKA 32: Sakatlanan Marsilya kaptanı Dimitri Payet, oyuna devam edemedi ve gözyaşları içinde kenara geldi. Payet'in yerine Maxime Lopez sahada...

DAKİKA 49: Marsilya savunmasının arkasına sarkan Griezmann, kaleci Mandanda'nın üzerinden golü attı ve skoru 2-0 yaptı.

DAKİKA 81: Mitroglou'nun ceza sahası içerisinde yaptığı kafa vuruşu Oblak'ı geçti ancak yan direğe çarpıp ağlara gitmedi.

DAKİKA 89: Gabi attığı golle Atletico Madrid adına durumu 3-0'a getirdi.

MARSEILLE - ATLETICO MADRID STAT: Parc Olympique Lyonnais

SAAT: 21.45

HAKEM: Björn Kuipers

YAYIN: TRT Spor, Tivibu Spor 2 MARSEILLE: Mandanda, Sarr, Rami, Luiz Gustavo, Amavi, Anguissa, Sanson, Thauvin, Payet, Ocampos, Germain

YEDEKLER: Pele, Sakai, Kamara, Rolando, N'Jie, Lopez, Mitroglou

TEKNİK DİREKTÖR: Rudi Garcia ATLETICO MADRID: Oblak, Vrsaljko, Gimenez, Godín, L. Hernandez, Gabi, Koke, Correa, Griezmann, Saul, Diego Costa

YEDEKLER: Werner, Juanfran, Savic, Filipe Luis, Thomas, Gameiro, Torres

TEKNİK DİREKTÖR: Diego Simeone SEVILLA TARİHE GEÇTİ

Avrupa'nın kulüpler bazında 2 numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi, 1955 yılında Fuar Şehirleri Kupası adı altında düzenlenmeye başlandı. Organizasyon, 1971-1972 sezonundan itibaren UEFA Kupası adını aldı, 2009'dan bu yana ise UEFA Avrupa Ligi olarak düzenlendi. Sevilla, 2015-2016 sezonunda kazandığı zaferle Avrupa'nın 2 numaralı kupasını üst üste 3 kez müzesine götüren ilk ekip olarak tarihe geçti. Kupayı toplamda 5 kez kazanan tek takım konumundaki Sevilla, üçer şampiyonluk yaşayan İngiltere'nin Liverpool ve İtalya'nın Inter ile Juventus takımlarının önünde bulunuyor.