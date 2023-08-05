Marsilya'nın yıldızı Matteo Guendouzi maç sırasında evinin soyulduğunu öğrendi!

Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bundesliga takımlarından Bayer Leverkusen ile hazırlık mücadelesinde karşı karşıya geldi.

HABERİ MAÇ SIRASINDA ALDI

Maç sırasında Marsilyalı bir yetkili, Matteo Guendouzi’yi yanına çağırarak evinin soyulduğu haberini verdi.

200 BİN EURO’LUK SAAT ÇALINDI

Fransız basınından La Provence gazetesinin haberine göre soyguncular, Guendouzi’nin Stade Velodrome’da takımının Bayer Leverkusen’le oynadığı hazırlık karşılaşmasında sahada olduğu sırada evine baskın yaptı.

Yatak odasının penceresinin camını kırarak Fransız yıldızın evine giren soyguncular, 200.000 Euro değerinde bir saati çalarak kayıplara karıştılar.

Ayrıca soygun sırasında 24 yaşındaki yıldızın eşi Mae Rfsk ve çocuğunun da evde olduğu öğrenildi. Rfsk’in, ülkenin yerel saatine göre 22.30 sıralarında şüpheli sesler duyması üzerine polisi aradığı ancak hırsızların, polis olay yerine varmadan kaçtığı bildirildi.

