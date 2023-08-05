SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol
  4. Marsilya'nın yıldızı Matteo Guendouzi maç sırasında evinin soyulduğunu öğrendi!

Marsilya'nın yıldızı Matteo Guendouzi maç sırasında evinin soyulduğunu öğrendi!

05.08.2023 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marsilya forması giyen Matteo Guendouzi maç sırasında evi soyuldu. Guendouzi hırsızlık haberini aldığı sırada büyük üzüntü yaşadı. İşte detaylar...

Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bundesliga takımlarından Bayer Leverkusen ile hazırlık mücadelesinde karşı karşıya geldi.

HABERİ MAÇ SIRASINDA ALDI

guendouzi-matteo-2023-olympique-de-marseille-1674309648-100479

Maç sırasında Marsilyalı bir yetkili, Matteo Guendouzi’yi yanına çağırarak evinin soyulduğu haberini verdi.

200 BİN EURO’LUK SAAT ÇALINDI

matteo-guendouzi-olympique-marseille-2022-1673453845-99882

Fransız basınından La Provence gazetesinin haberine göre soyguncular, Guendouzi’nin Stade Velodrome’da takımının Bayer Leverkusen’le oynadığı hazırlık karşılaşmasında sahada olduğu sırada evine baskın yaptı.

Yatak odasının penceresinin camını kırarak Fransız yıldızın evine giren soyguncular, 200.000 Euro değerinde bir saati çalarak kayıplara karıştılar.

Ayrıca soygun sırasında 24 yaşındaki yıldızın eşi Mae Rfsk ve çocuğunun da evde olduğu öğrenildi. Rfsk’in, ülkenin yerel saatine göre 22.30 sıralarında şüpheli sesler duyması üzerine polisi aradığı ancak hırsızların, polis olay yerine varmadan kaçtığı bildirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fenerbahçe'den yılın bombası!Fenerbahçe'den yılın bombası!
Tarihi transfer açıklandı!Tarihi transfer açıklandı!
Resmen açıklandı! Ayrılık ve 3 yıllık imza...Resmen açıklandı! Ayrılık ve 3 yıllık imza...
Anahtar Kelimeler:
Marsilya hırsızlık Matteo Guendouzi son dakika yaşında sezon maç sırası

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

Günün Videosu

Yer: Kırıkkale... Sebebi duyanları şaşırtacak cinsten! "Daha önce böyle bir durumla karşılaşmamıştım"
Yer: Kırıkkale... Sebebi duyanları şaşırtacak cinsten! "Daha önce böyle bir durumla karşılaşmamıştım"

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Telefon alabilmek için 8 aylık bebeklerini sattılar! Savunmaları şaşırttı

Telefon alabilmek için 8 aylık bebeklerini sattılar! Savunmaları şaşırttı

İndirimli alışverişin keyfi bir başka! Ünlü markalardaki %40'a varan indirimleri sizin için seçtik

İndirimli alışverişin keyfi bir başka! Ünlü markalardaki %40'a varan indirimleri sizin için seçtik

Yatak odasından gelen seslerle ihaneti düşündü! Gerçek başka çıktı

Yatak odasından gelen seslerle ihaneti düşündü! Gerçek başka çıktı

Benzinlikte doğum yaptı! Yenidoğan bebeğini terk edip gitti

Benzinlikte doğum yaptı! Yenidoğan bebeğini terk edip gitti

Büyük fırsat zamanı! Jack&Jones boxerlarda %60'a varan indirim

Büyük fırsat zamanı! Jack&Jones boxerlarda %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.