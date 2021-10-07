Marsilya’ya tarihi ceza

Galatasaray maçında çıkardıkları olaylarla Türk taraftarları da kışkırtan Marsilya cezasını buldu… UEFA’nın Galatasaray’ı da disiplin kuruluna sevk etmesine neden olan olayların başlangıcında yer alan Marsilya’ya ilk darbe Fransa Futbol Federasyonu’ndan geldi.

Angers maçında sahaya inen ve rakip taraftarlara saldıran holiganları yüzünden Marsilya sezon sonuna kadar maçlarını seyircisiz oynama cezası aldı.

LILLE DE SEYİRCİSİZ OYNAYACAK

Marsilya gibi son şampiyon Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı’nın takımı Lille de maçlarını seyircisiz oynayacak. (Fotospor)



