Mart ayında en çok konuşulan kulüp Beşiktaş oldu

Hedefini Şampiyonlar Ligi'ne katılmak olarak belirleyen Beşiktaş’ta gelecek sezon takımı büyük ölçüde gençleştirme ve yüksek ücretli futbolcular ile yollarını ayırma planlarının konuşulduğu olduğu öğrenildi. MTM’nin raporuna göre Beşiktaş hakkında Mart ayında toplam 71 bin 724 haber bulunduğu tespit edildi.
Dünya Beşiktaşlılar Günü olarak bilinen 19 Mart'ta, siyah beyazlı takımın taraftarları Türkiye'nin farklı noktalarında etkinlikler düzenledi. Bugüne dair pek çok haber yansıması olduğu belirlendi. Beşiktaş’tan sonra 67 bin 522 haberle medyada en çok yer alan takım ise Galatasaray oldu.
BURAK YILMAZ BİRİNCİ SIRADA
Ara transfer döneminde Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı ve siyah beyazlı takımda ikinci dönemini yaşayan Burak Yılmaz, geçtiğimiz ay sergilediği performansıyla dikkat çekiyor. Mart ayında 9 bin 428 haberle konuşulduğu belirlenen Burak Yılmaz, en çok konuşulan futbolcular listesinin birinci sırasında yer aldı.
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