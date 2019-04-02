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Mart ayında en çok o ünlüler konuşuldu! İşte listedeki 10 ünlü isim

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ÜNLÜLER  | 02.04.2019 11:24 | Son Güncelleme

Mart ayında magazin ve sanat dünyasının en çok konuşulan isimleri belirlendi. 20 senelik eşi Zafer Çika’yı geçirdiği trafik kazası sonucu kaybeden Demet Akbağ, ay boyunca en çok konuşulan isim oldu.

Medya Takip Merkezi (MTM), mart ayı magazin raporunu açıklandı.

Listenin başı acı haberle sarsılan Demet Akbağ olurken Acun Ilıcalı da en çok konuşulan ünlü isimler listesinin ikinci sırasında yer aldı.

Mart ayına damga vurdular

Demet Akbağ

Demet Akbağ
Geçtiğimiz ay sanat, magazin ve spor camiası, ünlü oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika’nın ölüm haberiyle sarsıldı. İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Zafer Çika'nın vefatı yakın dostlarını ve sevenlerini üzüntüye boğdu. Ünlü isimler sosyal medya hesaplarından yayınladıkları mesajlarla Çika'ya veda etti. 20 senelik eşini kaybetmenin acısını yaşayan usta oyuncu Demet Akbağ, mart ayında 6 bin 694 haberin konusu oldu.

Acun Ilıcalı

Acun Ilıcalı
Survivor ile gündemde olan Acun Ilıcalı ile listede kendine ikinci sıradan yer buldu. Ilıcalı 5. 660 habere konu oldu.

Sıla

Sıla
Hazer Amani ile Sıla Gençoğlu, 17 Ocak'ta şarkıcının otomobilinin içinde samimi bir halde görüntülenmişti. Amani, Sıla ile arasında bir şey olmadığını ve bir proje için görüştüklerini söylemişti. İki tarafın da üstü kapalı cevaplar vererek olaya açıklık getirmemesiyle büyüyen iddialara göre, 5 yıllık eşi Deniz Mumcuoğlu'ndan boşanan Hazer Amani şarkıcı Sıla ile aynı evde yaşamaya başladı. Özel hayatındaki çarpıcı gelişmelerle konuşulan Sıla, 5 bin 81 haberle medyada en çok haberi bulunan isimlerden oldu.

Beren Saat

Beren Saat
2014 yılında Amerika'da evlenen şarkıcı Kenan Doğulu ile Beren Saat'in evliliğinde uzun süredir kriz yaşandığı iddia ediliyordu. İkili arasındaki son boşanma söylentisi ise magazin gündemine bomba gibi düştü. Çift konuyla ilgili sessizliğini korurken, Saat'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar dedikoduları alevlendiriyordu. Beren Saat’in Instagram’da yaptığı ‘En hüzünlü doğum günüm’ paylaşımı, Beren Saat-Kenan Doğulu evliliğinde sona gelindiği dedikodularına yol açmıştı. Öte yandan Netflix’in yeni dizisinde Urfa Göbeklitepe’de yaşayan ‘Atiye’ adlı özel güçleri olan bir kadını canlandıracağı öğrenilen Beren Saat, MTM’nin mart ayı raporuna göre medyada 4 bin 329 haberle konuşuldu.

Fazıl Say

Fazıl Say
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konserine katılmasıyla gündeme gelen Fazıl Say ise 4.215 habere konu oldu.

Ahmet Kural

Ahmet Kural
Sıla'ya uyguladığı şiddetle gündeme gelen Kural ilk kez mahkeme önüne çıktı. Davanın ardından yaptığı açıklamalarla da olay olan ünlü oyuncu hakkında mart ayında 3.995 haber yapıldı.

Kenan Doğulu

Kenan Doğulu
Beren Saat ile boşanacakları konuşulan Kenan Doğulu hakkındaki haber sayısı ise 3.760.

Cem Yılmaz

Cem Yılmaz
Cem Yılmaz, prömiyerini İngiltere’de yaptığı ‘Diamond Elite Platinum Plus’ adlı yeni stand-up gösterisini Tim Show Center’da sergiledi. 3 saat sahnede kalan komedyeni izleyenler arasında sevgilisi Defne Samyeli’nin yanı sıra Aslışah Alkoçlar, Tolga Çevik, Seda Güven ve Özkan Uğur da vardı. Yıllar sonra stand-up şovlarına start veren komedyen Cem Yılmaz, 3 bin 670 haberle adından söz ettirdi.

Şeyma Subaşı

Şeyma Subaşı
Yaptığı her hareket paylaştığı her fotoğraf olay olan Subaşı hakkındaki haber sayısı ise 2.703

Haluk Levent

Haluk Levent
Yaptığı yardımlarla ve attığı tweetlerle gündem olan Haluk Levent de ilk ona girdi. Levent hakkında haber sayısı 2.199
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