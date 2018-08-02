Martial'den Mourinho'ya: Ailem her şeyden önce gelir

Manchester United'ın Fransız futbolcusu Anthony Martial, eşinin doğumu için gittiği Fransa'da, beklenenden uzun süre kalmasını eleştiren Jose Mourinho'ya, ''Ailem her şeyden önce gelir'' diyerek cevap verdi.
MUTV ' ye konuşan Portekizli çalıştırıcı, ''Martial geçtiğimiz günlerde baba oldu ve Tanrı'ya şükür onun bebeği çok sağlıklı. Ama Martial doğumdan sonra takıma katılacağını söylüyordu. Gördüğünüz gibi hâlâ katılmadı” şeklinde eleştiri yöneltti.
Mourinho'nun bu sözlerinin, yıldızının bir türlü barışmadığı Martial ile kampta yaşanabilecek bir tartışmanın fitilini ateşleyebileceği konuşuluyor.
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