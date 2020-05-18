Martin Caceres, koronavirüs günlerini anlattı!

İtalya Serie A'da en çok pozitif vaka görülen takımlardan olan Fiorentina'da forma giyen Uruguaylı futbolcu Martin Caceres ise koronavirüs ile mücadelesini bir canlı yayında anlattı.

Caceres hastalığıyla ilgili, "8-15 Mart arasında çok ağır semptomlar vardı bende. Akciğerimde ağrıyla uyanıyordum. Çok kötüydü. Evde kaldığımız ilk zamanlarda ev içinde antrenman yaparken kendimi çok yorgun hissediyordum. Ciğerlerim patlayacak gibi oluyordu. Bana evden hiç çıkmamamı ve kendimi izole etmemi söylediler. 20 gün sonra geçeceğini de söylediler. Belki virüs bana aşık olmuştur. Çünkü 60 gün sonra yapılan testimde nihayet negatif çıktı" ifadelerini kullandı.

