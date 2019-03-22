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Martin Linnes: Eşim 'Beşiktaş söylentileri doğru mu?' diye sordu

GALATASARAY HABERLERİ  | 22.03.2019 16:41 | Son Güncelleme

Sezon sonu sözleşmesi sona eren ve ismi Beşiktaş ile anılan Galatasaray'ın Norveçli sağ beki Martin Linnes, hakkında çıkan dedikodular hakkında açıklamalarda bulundu.

Martin Linnes: Eşim 'Beşiktaş söylentileri doğru mu?' diye sordu

Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve hala sarı kırmızılı takım ile sözleşme yenilemeyen Martin Linnes, son olarak hakkında çıkan Beşiktaş iddiaları için konuştu.

Norveç basınına röportaj veren Linnes, ''Bu konuda ben hiçbir şey duymadım. Eşim arayıp bu söylentiler doğru mu diye sordu. O da merak etmiş. Neler olduğunu ben de bilmiyorum. Bazen ne konuşulduğunu hiç bilemezsiniz. Çevremi düşünmeden önce kendimi düşünmek zorundayım.'' sözlerini kullandı.

''GALATASARAY'DA KALMAK İSTİYORUM''

Galatasaray'da kalmak istediğini de belirten 27 yaşındaki futbolcu, ''Olduğum yerde kalmak istiyorum. Bunun gerçekleşmesini umuyorum. Bunu hak ediyor muyum yoksa etmiyor muyum sezon sonunda göreceğiz.'' dedi.

Öte yandan Galatasaray'ın Linnes'in maaşında 300 bin euro artışa gidip Norveçli futbolcuya 3 yıllık sözleşme teklif edeceği belirtiliyor.

Bu sezon Galatasaray formasıyla toplam 26 maça çıkan Linnes, 2 de gol atmayı başarmıştı.

(Sporx)

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray martin linnes Beşiktaş

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