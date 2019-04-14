Martin Skrtel'e ilk müdahale Galatasaray cephesinden

Süper Lig’de oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde yerde kalan Martin Skrtel’e ilk müdahaleyi Galatasaray sağlık ekibi yaptı.
Müsabakanın 63. dakikasında Valbuena’nın sol taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde kafaya yükselen Fenerbahçeli futbolcu Skrtel, sarı-kırmızılıların kalecisi Muslera ile çarpıştı.
Çarpışma sonrası yerde kalan Skrtel’e ilk müdahaleyi Galatasaray sağlık ekibinden Doktor Yener İnce yaptı. Bunu gören Fenerbahçeli taraftarlar Galatasaray’ın sağlık ekibini alkışladı. Martin Skrtel tedavisinin ardından müsabakaya devam etti.
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