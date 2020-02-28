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Martin Skrtel gollerine devam ediyor

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 28.02.2020 07:35 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir’in sahasında Sporting Lizbon’u 4-1 mağlup ettiği maçta ilk golü atan Martin Skrtel, bu sezon ligde, kupada ve Avrupa’da forma giydiği toplam 17 maçta 4. golünü kaydetmiş oldu.

Martin Skrtel gollerine devam ediyor

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında Başakşehir, sahasında Sporting Lizbon’u 4-1 mağlup ederek adını son 16’ya yazdırdı.

Bu zorlu mücadelede takımının ilk golünü atan Martin Skrtel, bu sezon toplamda 4 gole ulaştı. Süper Lig’de 11 maçta rakip ağları 3 defa sarsan Skrtel, Avrupa Ligi’nde de 6 müsabakada görev alırken, ilk golünü Portekiz temsilcisine karşı atmış oldu. Slovak futbolcu, ayrıca Türkiye Kupası’nda da 1 karşılaşmada forma giyerken, gol yada asist üretemedi.

(İHA)

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Medipol Başakşehir sporting lizbon Spor Toto Süper Lig avrupa

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