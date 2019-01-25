Martin Skrtel için flaş Juventus iddiası!

Fenerbahçe'nin Slovak stoperi Martin Skrtel ve eski savunma oyuncusu Bruno Alves için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe'de ayrılık

İtalya basınından Sky Italia'da yer alan habere göre; Medhi Benatia'ya 10 milyon euroya Arabistan'a satmaya hazırlanan Juventus, yerini tecrübeli ve maliyeti az olacak bir isimle doldurmayı planlıyor.

Haberde; Juventus'un ilk hedefinin Lazio'da forma giyen Martin Caceres olduğu belirtildi.

Serie A ekibinin, Zenit'ten Branislav Ivanovic, Fenerbahçe'den Martin Skrtel ve Parma'dan Bruno Alves'i de gündemine aldığı belirtildi.