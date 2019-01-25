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Martin Skrtel için flaş Juventus iddiası!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 25.01.2019 09:49 | Son Güncelleme

Serie A ekibi Juventus'un, Fenerbahçe'nin stoperi Martin Skrtel'i transfer listesine aldığı iddia edildi.

Fenerbahçe'nin Slovak stoperi Martin Skrtel ve eski savunma oyuncusu Bruno Alves için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe'de ayrılık

İtalya basınından Sky Italia'da yer alan habere göre; Medhi Benatia'ya 10 milyon euroya Arabistan'a satmaya hazırlanan Juventus, yerini tecrübeli ve maliyeti az olacak bir isimle doldurmayı planlıyor.

İtalya basınından Sky Italia'da yer alan habere göre; Medhi Benatia'ya 10 milyon euroya Arabistan'a satmaya hazırlanan Juventus, yerini tecrübeli ve maliyeti az olacak bir isimle doldurmayı planlıyor.

Haberde; Juventus'un ilk hedefinin Lazio'da forma giyen Martin Caceres olduğu belirtildi.

Haberde; Juventus'un ilk hedefinin Lazio'da forma giyen Martin Caceres olduğu belirtildi.

Serie A ekibinin, Zenit'ten Branislav Ivanovic, Fenerbahçe'den Martin Skrtel ve Parma'dan Bruno Alves'i de gündemine aldığı belirtildi.

Serie A ekibinin, Zenit'ten Branislav Ivanovic, Fenerbahçe'den Martin Skrtel ve Parma'dan Bruno Alves'i de gündemine aldığı belirtildi.

Fenerbahçe ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 34 yaşındaki Martin Skrtel, bu sezon 27 maçta oynadı ve 1 gol attı. (SPORX)

Fenerbahçe ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 34 yaşındaki Martin Skrtel, bu sezon 27 maçta oynadı ve 1 gol attı. (SPORX)
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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Martin Skrtel Spor Toto Süper Lig juventus

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
son zamanlarda çok sorumsuzlaştı, sorumsuz bir futbolcunun hiçbir takımda yeri yoktur, değerini veren varsa hemen gönderin gitsin.
hıh satın satın tam 1. lig takımı olalım
Komik bir haber juve ne yapsın bu adamı arkadaşım bırakın bu boş haberleri
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