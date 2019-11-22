Marvel filmleri listesi… 2020 ve 2021 yılında çıkacak tüm Marvel filmleri! Konuları, oyuncuları ve tarihleriyle

Marvel, 2020 ve 2021 yılı içinde en az 10 filmin vizyona gireceği müjdesini geçtiğimiz aylarda vermişti. Filmler hakkında çok fazla ayrıntı verilmemişti. Bildiğimiz ayrıntılardan bazıları; Natalie Portman’ın Thor’un çekicini kullanacağı, Mahershala Ali’nin yeni bir Blade projesinde başrolü üstleneceği bilgisiydi. Marvel Sinematik Evreniyle (MCU) ilgili kulis bilgilerine her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Marvel’ın 2020 ile 2021 yılları arasında vizyona girmesi planlanan filmlerinin vizyon tarihleri, oyuncuları ve bildiğimiz kadarıyla konuları… Black Widow – 1 Mayıs 2020 Cate Shortland’in yönetmen koltuğunda oturduğu Black Widow filminde Natasha Romanoff rolünde her zaman olduğu gibi Scarlett Johansson yer alıyor. David Harbour, Alexi Shostakov (Red Guardian) rolüyle filmde yer alacak. Black Widow filminde ayrıca Florence Pugh, Yelene Belova rolünde; O-T Fagbenle, Rick Mason rolünde; Rachel Weisz ise bilmediğimiz bir rolde yer alıyor. Budapeşte’de çekimleri yapılan filmin yakın zamanda fragmanının gelmesi bekleniyor.

The Eternals – 6 Kasım 2020 2020 yılının sonlarına doğru vizyona girmesi planlanan The Eternals, Marvel’in 4’üncü faz filmlerinden. Yıldızlar geçidi gibi olan filmin oyuncu kadrosunda; Thena rolünde Angelina Jolie, Ikaris rolünde Richard Madden, Kingo rolünde Kumail Nanjani, Ajak rolünde Salma Hayek, Phastos rolünde Brian Tyree Henry, Gilgamesh rolünde Don Lee ve Black Kngiht rolünde Kit Harington’ı izleyeceğiz. The Eternals, kozmik varlıklar olan Celestiallar’ın milyonlarca yıl önce insanlar üzerinde deneyler yaparak Eternallar ve Deviantlar’ı yaratma hikayesini anlatıyor. Süper güçlere sahip iki grup, hangi ırkın daha yüce olduğunu kanıtlamak için tarih boyunca birbiriyle mücadele içinde olacaklar. Genetikleri değiştirilen insanlar yaratan Celestials’ı konu edinen çizgi romanlarda bu insanlar hem süper güçlere sahipler, hem de yarı ölümsüzler. Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings – 12 Şubat 2021 MCU’in 2021’de vizyona girecek ilk filmi Shang-Chi olacak. Marvel’in ilk Asyalı süper kahraman filminin yönetmen koltuğunda Destin Daniel Cretton oturuyor. Simu Lui, Shang-Chi rolünde karşımıza çıkacak. Filmin kötü karakteri olan Mandarin’i ise Tony Leung canlandıracak. Awkwafina da henüz ne olduğunu bilmediğimiz bir rolle filmde yer alacak.

The Master of Kung Fu olarak da bilinen Shang-Chi, ölümsüz bir büyücü olan babası tarafından bir suikastçı olması için çocukluğundan itibaren yetiştirilir. Shang-Chi simya ve insanüstü güçlerle dövüş tekniklerini geliştirir. Babasının kötü biri olduğunu fark eden Shang-Chi, babasının düşmanıyla dost olur ve babasının suç imparatorluğunu yıkmak için çalışır. Bu sırada dünyayı gezecek ve birçok süper kahramanla tanışacaktır. Doctor Strange in the Multiverse of Madness – 7 Mayıs 2021 MCU’ya “multiverse” kavramını tanıtan Doctor Strange, bu sefer filminin isminde bu kelimeyi kullanıyor. Benedict Cumberbatch, yine Doctor Strange rolünde, ilk filmi yöneten Scott Derrickson da yine kameranın arkasında olacak. Bu film, Marvel’ın MCU’da denemekten çekindiği korku ve gerilim konularına ağırlık verecek gibi görünüyor, Cumberbatch bu minvalde bir açıklama yaptı çünkü. Scarlet Witch aynı zamanda Multiverse of Madness’te olacak ve film, Elizabeth Olsen’ın başrol oynadığı yeni Disney+ dizisi WandaVision’a “doğrudan” bağlanacak. Spider-Man 3 – 16 Temmuz 2021 Adeta yılan hikayesine dönen Spider-Man, bildiğiniz gibi Marvel ve Sony’nin tekrar anlaşmasıyla Marvel’da kaldı. Üçüncü filminin de 16 Temmuz 2021’de çıkacağı duyuruldu. Henüz bu filmin bir ismi olmadığı için Spider-Man 3 diye anılıyor. Tom Holland’ın başrolünde yer alacağı dışında bir detay henüz yok.

Thor: Love and Thunder – 5 Kasım 2021 Marvel’in dördüncü fazdaki son filmi Thor: Love and Thunder. Natalie Portman’ın canlandırdığı Jane Foster, yeni Thor olarak herkesi şaşırtmaya hazırlanıyor. Açıklanan ismi Mighty Thor. Chris Hemsworth de Thor rolüyle filmde. Taika Waititi ise filmi hem yazacak hem de yönetecek. Taika Waititi, bu film için Jason Aaron’un Mighty Thor çizgi romanından ilham aldığını söyledi. Waititi, aynı zamanda Korg karakterini de canlandıracak filmde. Disney, Marvel Sinematik Evreni’ndeki yeni yapımların çıkış tarihlerini duyurdu. Fakat bu yapımların isimlerini açıklanmadı. Bu isimsiz filmler; 7 Ekim 2020, 17 Şubat 2023, 5 Mayıs 2023, 28 Temmuz 2023 ve 3 Kasım 2023’te çıkacak.

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