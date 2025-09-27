SPOR

Masa Tenisi Milli Takımı, Sivas’ta kampa girdi

2025 yılında Japonya’nın Tokyo kentinde düzenlenecek olan İşitme Engelliler Olimpiyatları öncesinde, Masa Tenisi Milli Takımı hazırlıklarına başladı. Milli sporcular, 3 Ekim’e kadar Sivas’ta kamp yapacak.

Berker İşleyen

Hazırlık kampı, Sivas Rıza Çalımbay Spor Salonu’nda başladı. Kampın ilk günlerinde Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel, Gençlik ve Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Ufuk Demir, Destek Hizmetleri Şube Müdürü ve Masa Tenisi İl Temsilcisi Aydın Arslandoğan kampı ziyaret ederek, sporcular ve teknik ekiple bir araya geldi.

İl Müdürü Şahin Ertem, 15-26 Kasım 2025 tarihleri arasında Tokyo’da düzenlenecek olimpiyatlarda Türkiye’yi temsil edecek olan sporculara başarılar dileyerek, tatlı ikramında bulundu.

Ziyaret sırasında anlamlı bir sürprize de imza atıldı. Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel’in doğum günü, kesilen pasta eşliğinde kutlandı.

