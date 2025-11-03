Masa tenisi nedir, kuralları nelerdir?

Spor bir yaşam biçimi olabildiği gibi spor branşları da hayatta yapılan herhangi bir aktiviteden türeyebilir. Spor müsabakalarının özünde rekabet hem rakip sporcuya hem de sporcunun limitlerine karşıdır. Spor müsabakalarındaki rekabeti etkileyen birçok koşul mevcuttur. Müsabakanın oynandığı zemin, mekan ve ekipmanlar rekabetin şekillenmesini sağlar.

Genel olarak açık hava gibi geniş alana sahip spor dallarında strateji ve atletik dayanıklılık ön plana çıkar. Kapalı salon branşları ise hız, dinamizm ve temponun görece daha ön planda olduğu müsabakalara sahiptir. Masa tenisi ise hız, teknik, tempo ve stratejinin çok kısa bir zamanda uygulanmasını gerektirmektedir.

Masa tenisi nedir?

Masa tenisi, iki ya da dört oyuncunun bir masa üzerinde küçük bir topu raketle karşı tarafa göndererek sayı elde etmeye çalıştığı bir spor branştır. Masa tenisi pinpon oyunu olarak da bilinmektedir. Ancak profesyonel seviyedeki müsabakalar genellikle "masa tenisi" olarak anılmaktadır.

Masa tenisi tarihi 20. yüzyıl başlarına dek uzanmaktadır. Asıl popülaritesini ise 1970'lerden sonra kazanmıştır. Soğuk Savaş yıllarına uzanan bu hikayede, Çin Halk Cumhuriyeti 1971 yılında ABD ulusal masa tenisi takımına müsabaka davetiyesi göndermiştir. Bu vesileyle iki ülke arasındaki gerilimin azalmasını izleyen süreç tarihe "ping pong diplomasisi" olarak geçmektedir. Bu olayın ardından prestiji yükselmiştir.

Öte yandan masa tenisi; esinlenilmiş olsa da tenisten türeyen bir varyasyon değildir. Özgün bir spordur. Görece aynı dönemde tenisten bağımsız olarak üretilmiştir. Masa tenisi profesyonel ve amatör olarak oldukça popülerdir. Kolay kurulumu, dinamizmi ve yüksek rekabeti ile ön plana çıkmaktadır. Profesyonel seviyedeki masa tenisi olimpik bir branştır.

Masa tenisi kuralları nelerdir?

Masa tenisinde ekipman ölçütleri uluslararası federasyon ve olimpiyat komitesi tarafından belirlenmektedir. Masanın boyutları 2.74 metre uzunluk, 1.525 metre genişlik ve 76 santimetre yükseklik olarak sabitlenmiştir. Masa tenisi raketleri tahta bir yüzey üzerine kaplanmış siyah ve kırmızı plastik alanlardan oluşur. Bu alanlardan birisi pürüzlü diğeri ise pürüzsüzdür. Bu durum sporcunun vuruş stili ve tekniğine göre değişmeli olarak kullanılır.

Oyun topunun çapı 40 milimetre, ağırlığı ise 2.7 gramdır ve genellikle beyaz veya turuncu renkte olur. Masa tenisinde amaç topu raketlerle rakip alana göndererek veya geleni karşılayarak sayı kazanmaktır. Sayı kazanma kuralları; rakibin topu fileye takması, topun masa dışına atılması, topu karşılamadan önce iki kez kendi yarı alanında sekmesi, topa vücudunun temas etmesi veya masayı hareket ettirmesi halinde karşı oyuncunun puan kazanması şeklindedir. Oyuncular bu ihlallerden herhangi birini gerçekleştirdiğinde sayı rakiplerine yazılmaktadır.

Masa tenisinde her set servis atışı ile başlar ve taraflardan birisi ihlal yapana dek devam eder. Servis atan oyuncu, topu avucunun içinde düz bir şekilde tutarak en az 16 santimetre yüksekliğe havaya atarak düşüşte olan topu önce kendi yarı alanına sonra file üzerinden rakip yarı alanına göndermesi gerekmektedir.

Masa tenisi setleri nasıldır?

Masa tenisinde müsabakalar 5 veya 7 set üzerinden düzenlenmektedir. 5 setli mücadelelerde 3, 7 setli olanlarda 4 seti kazanan mücadeleyi kazanmış olur. Her set bir oyuncunun 2 farkla 11 sayıya ulaşmasıyla biter. Eğer 10-10 eşitlik durumunda olursa oyun uzar ve 2 fark oluncaya dek set devam eder.