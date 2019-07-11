"Masal Şatosu: Sihirli Davet" filminin çekimleri başladı

Youtuber Berk Coşkun, Ecrin Su Çoban ve şarkıcı Aleyna Tilki’nin kız kardeşi Ayça Tilki’nin başrollerini paylaştığı "Masal Şatosu: Sihirli Davet" filminin çekimleri Eskişehir’de başladı. Ayşegül Çınar, Selahattin Bel, Merve Yüksel, Berkan Hamedi, Nila Fırat, Candeniz Gökçer, Elif Ebru Kıldıroğlu, Kuzey Köker, Rıdvan Çelik gibi isimlerin rol aldığı filmin senaryosunu Başak Gülsoy kaleme aldı.
Filmin yönetmen koltuğunda Burak Kuka oturuyor. Film, bir grup arkadaşın masal kahramanlarını kurtarmak için girdikleri macerayı konu alıyor. "Masal Şatosu: Sihirli Davet" filmi, 30 Ağustos’ta sinemalarda.
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