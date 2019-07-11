Mynet Trend

"Masal Şatosu: Sihirli Davet" filminin çekimleri başladı

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 11.07.2019 17:07 | Son Güncelleme

İki Youtuber Berk Coşkun ile Ecrin Su Çoban’ın başrollerini Ayça Tilki ile paylaştığı "Masal Şatosu: Sihirli Davet" filminin çekimleri başladı.

"Masal Şatosu: Sihirli Davet" filminin çekimleri başladı

Youtuber Berk Coşkun, Ecrin Su Çoban ve şarkıcı Aleyna Tilki’nin kız kardeşi Ayça Tilki’nin başrollerini paylaştığı "Masal Şatosu: Sihirli Davet" filminin çekimleri Eskişehir’de başladı. Ayşegül Çınar, Selahattin Bel, Merve Yüksel, Berkan Hamedi, Nila Fırat, Candeniz Gökçer, Elif Ebru Kıldıroğlu, Kuzey Köker, Rıdvan Çelik gibi isimlerin rol aldığı filmin senaryosunu Başak Gülsoy kaleme aldı.

2503422_e45e6b66aa56e051dcacb6dc4d780f00

Filmin yönetmen koltuğunda Burak Kuka oturuyor. Film, bir grup arkadaşın masal kahramanlarını kurtarmak için girdikleri macerayı konu alıyor. "Masal Şatosu: Sihirli Davet" filmi, 30 Ağustos’ta sinemalarda.

2503422_de78f055bf2ec3ff5e2436b474ccd196

Hepsi aynı şekilde ölüyor! Devlet o hastalığı duyar duymaz seferber oldu Hepsi aynı şekilde ölüyor! Devlet o hastalığı duyar duymaz seferber oldu
Karadenizli kadınlar belgeselde boy gösterdiKaradenizli kadınlar belgeselde boy gösterdi
Marvel’dan peş peşe bomba transferlerMarvel’dan peş peşe bomba transferler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Masal Şatosu: Sihirli Davet Ayça Tilki Berk Coşkun Ecrin Su Çoban

En Çok Okunan Trend Haberler

İddialar doğru çıktı! Ferdi Tayfur'un kızı...

İddialar doğru çıktı! Ferdi Tayfur'un kızı...

Türkiye’de bu ismi taşıyan tek kişi! Kimliğini gören şaşırıyor

Türkiye’de bu ismi taşıyan tek kişi! Kimliğini gören şaşırıyor

Meteoroloji'den 'son dakika' uyarısı! Öğleden sonra başlayacak

Meteoroloji'den 'son dakika' uyarısı! Öğleden sonra başlayacak

Osmaniye'de gerçekleşti! 'Olağanüstü bir olay'

Osmaniye'de gerçekleşti! 'Olağanüstü bir olay'

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Oyuncak bebek bir insan ne kadar zarar verebilir?

Oyuncak bebek bir insan ne kadar zarar verebilir?

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Esra Erol'dan yeni rekor! 2 milyon defa izlendi

Esra Erol'dan yeni rekor! 2 milyon defa izlendi

Korku filmi hayranları bu kez paranoya girdabına girecek

Korku filmi hayranları bu kez paranoya girdabına girecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karadenizli kadınlar belgeselde boy gösterdi

Karadenizli kadınlar belgeselde boy gösterdi

Marvel’ın yeni projesi The Eternals’ın kadrosu şekilleniyor

Marvel’dan peş peşe bomba transferler

Ölümcül oyun Momo’nun filmi geliyor

Ölümcül oyun Momo’nun filmi geliyor

La Casa de Papel'in yeni sezonundan ilk fotoğraflar

La Casa de Papel'e 3 isim daha katıldı! Yeni sezondan ilk kareler...

Aşk, ihanet ve yaşayan ölüler! "Kıyamet deneyi: Aporia"

Aşk, ihanet ve yaşayan ölüler! "Kıyamet Deneyi: Aporia"

Onward filminden Türkçe afiş ve dublajlı fragman!

İki elf kardeşin sıra dışı macerası: "Hadi Gidelim"

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.