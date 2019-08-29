Masal Şatosu: Sihirli Davet filminin galasına ünlüler akın etti

30 Ağustos’ta vizyona girecek olan; Berk Coşkun ve Ecrin Su Çoban’ın başrollerini paylaştığı, Aleyna Tilki’nin kardeşi Ayça Tilki’nin de oyuncu kadrosunda yer aldığı Masal Şatosu: Sihirli Davet filminin galası gerçekleşti. Galaya oyuncu kadrosunun yanı sıra filmde konuk oyuncu olarak yer alan Ziynet Sali, Bilal Sonses ve Samsun Demir de katıldı.

Çoğunluğu çocuk ve genç oyunculardan oluşan filme destek için birçok ünlü galaya katıldı. Galaya; Aleyna Tilki, Mert Fırat, İdil Fırat, Funda Arar, Febyo Taşel, Melis Sezen, Enes Batur, Cem Belevi, Kafalar, Feride Hilal Akın, Alper Erözer, Ömür Gedik, Halil Söyletmez ve birçok ünlü sanatçı ile youtuber katıldı. İzleyenler, filmin verdiği mesaj, arkadaşlık, ekip ruhu ve masal kahramanlarının hatırlatılması sebebiyle filmden çok etkilendiklerini dile getirdiler.

Filmde oyuncu olarak ilk deneyimini yaşayan Ayça Tilki’ye en büyük destek ablası Aleyna Tilki’den gelirken, Nila Fırat’a da abisi Mert Fırat’tan büyük destek geldi. Her iki oyuncunun da ailesi galada tam kadro yer alırken, filmi izlemekten büyük keyif aldıklarını belirttiler.