Maşallah nasıl yazılır, maşallah yazımı nasıl olmalıdır? Maşallah mı maaşallah mı, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Maşallah kelimesi günlük hayatta bir kişi ya da bir olay karşısında nazardan korunmak için söylenen bir sözcüktür. Yazışma dilinde sıkça kullanılan bir kelime olarak da karşımıza çıkar. Ancak bu kelimenin yazılışı konusunda pek çok kişi hataya düşer. Özellikle ilk “a” harfinin tek mi yoksa çift mi olması gerektiğini düşünerek kimi zaman yazım yanlışı yaparlar. Maşallah kelimesinin yazımında her iki tarafta da tek “a” harfi vardır.

Maşallah kelimesi özellikle toplumumuzun büyük bir kesimi tarafından sıkça kullanılır. Bir sitem ve şaşkınlık belirtme sözü olarak da bu sözcük tercih edilebilir. Ancak bu kelimenin telaffuzundan dolayı yazılışında bazı hatalar yapılabiliyor. Maşallah kelimesinin yazımının nasıl olması gerektiği çokça araştırılıyor. Bu kelimeyi maaşallah ve maşallah şeklinde kullananlar bulunuyor. Doğru olan ise “maşallah” şeklindedir.

Maşallah mı maaşallah mı?

Maşallah yazımı alıntı bir kelime olduğu için sıklıkla hata yapılan bir konudur. Dilimize Arapçadan geçen bir sözcük olduğu için telaffuzundan kaynaklı yazımında da hata oluşabilir. Maaşalah şeklinde yazıldığında yanlış bir kullanıma yol açabilir. Bu sözcüğün doğru yazımı her zaman maşallah şeklindedir. Maşallah TDK kuralları gereğince tek /a/ sesiyle yazılır. Maaşallah şeklinde yazdığında Türkçeyi yanlış kullanılmış olur. Bu da cümle içinde anlatım bozukluğu, yazım yanlışı gibi problemler oluşturur. Maşallah doğru yazılışı ile ilgili örnek cümleler: