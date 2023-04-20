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Maşallah nasıl yazılır, maşallah yazımı nasıl olmalıdır? Maşallah mı maaşallah mı, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

05.04.2023 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arapçadan Türkçeye geçen pek çok kelime vardır. Bu sözcüklerin yazılışı ise bazen hataya neden olur. Maşallah kelimesi de bu sözcüklere örnektir. Doğru yazılışı konusunda bazen kafa karışıklığı olabilir. Çünkü bu sözcüğün telaffuzu, yazılışının hatalı olmasına yol açabilir. Günlük konuşma dilinde olduğu kadar yazı dilinde de sıkça kullanıldığı için doğru yazımını öğrenmek çok önemlidir. Peki, maşallah yazımı nasıl olmalıdır?

Maşallah nasıl yazılır, maşallah yazımı nasıl olmalıdır? Maşallah mı maaşallah mı, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Maşallah kelimesi günlük hayatta bir kişi ya da bir olay karşısında nazardan korunmak için söylenen bir sözcüktür. Yazışma dilinde sıkça kullanılan bir kelime olarak da karşımıza çıkar. Ancak bu kelimenin yazılışı konusunda pek çok kişi hataya düşer. Özellikle ilk “a” harfinin tek mi yoksa çift mi olması gerektiğini düşünerek kimi zaman yazım yanlışı yaparlar. Maşallah kelimesinin yazımında her iki tarafta da tek “a” harfi vardır.

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Maşallah nasıl yazılır?

Maşallah kelimesi özellikle toplumumuzun büyük bir kesimi tarafından sıkça kullanılır. Bir sitem ve şaşkınlık belirtme sözü olarak da bu sözcük tercih edilebilir. Ancak bu kelimenin telaffuzundan dolayı yazılışında bazı hatalar yapılabiliyor. Maşallah kelimesinin yazımının nasıl olması gerektiği çokça araştırılıyor. Bu kelimeyi maaşallah ve maşallah şeklinde kullananlar bulunuyor. Doğru olan ise “maşallah” şeklindedir.

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Maşallah mı maaşallah mı?

Maşallah yazımı alıntı bir kelime olduğu için sıklıkla hata yapılan bir konudur. Dilimize Arapçadan geçen bir sözcük olduğu için telaffuzundan kaynaklı yazımında da hata oluşabilir. Maaşalah şeklinde yazıldığında yanlış bir kullanıma yol açabilir. Bu sözcüğün doğru yazımı her zaman maşallah şeklindedir. Maşallah TDK kuralları gereğince tek /a/ sesiyle yazılır. Maaşallah şeklinde yazdığında Türkçeyi yanlış kullanılmış olur. Bu da cümle içinde anlatım bozukluğu, yazım yanlışı gibi problemler oluşturur. Maşallah doğru yazılışı ile ilgili örnek cümleler:

  • Maşallah ne de güzel olmuşsun. (Doğru)
  • Maaşallah diyelim, küçük kızın gözlerine nazar değmesin. (Yanlış)
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