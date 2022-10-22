Masato Kudo neden öldü? Masato Kudo kimdir, nereli ve kaç yaşındaydı? Ünlü futbolcudan acı haber!

Masato Kudo 21 Ekim 2022 Cuma günü hayata gözlerini yumdu. MLS ve Avusturalya'da oynadıktan sonra bu sene Brisbane Roar takımından Tegevajaro Miyazaki'ye transfer olan başarılı futbolcunun ölümü sevenlerini üzdür. Birçok kişi internette "Masato Kudo kimdir, neden öldü?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Yapılan duyuruda Masato Kudo'nun ölüm sebebi beyin ventrikülerinde su toplanması olarak açıklandı.

MASATO KUDO KİMDİR?

Masato Kudo 6 Mayıs 1990 yılında Tokyo'da dünyaya geldi. Japon futbolcu, MLS ve Avusturalya'da top koşturmasının ardından bu yıl Brisbane Roar takımından Tegevajaro Miyazaki'ye transfer olmuştu.

Masato Kudo 2013 yılından bu yana Japonya milli takımında yer alıyordu.

Bu yıl Avusturulya Ligi'ndeki Brisbane Roar takımından Tegevajaro Miyazaki'ye transfer olan Kudo, son takımında çıktığı 21 maçta 3 gol attı.

Ülkesinde Kashiwa Reysol, Hiroshima Sanfrecce'de oynayan Kudo, yurt dışında ise MSL Ligi Vancouver Whitecaps ile Avusturalya Ligi takımı Brisbane Roar takımlarında top koşturdu.

Sağ ayağını kullanan 1,77 metre boyundaki hücum oyuncusu Japonya Milli Takımı'nda da 4 kez oynadı. Bu maçlarda 2 gol atmayı başardı.

MASATO KUDO NEDEN ÖLDÜ?

Masato Kuda'nun ölüm nedenine ilişkin yapılan açıklamada ünlü futbolcunun, beyin ventrikülerinde su toplanması tanısıyla ay başında hastaneye kaldırıldığı anımsatıldı.

Masato Kuda, tüm müdahalere rağmen kurtarılamadı.

