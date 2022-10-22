SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Masato Kudo neden öldü? Masato Kudo kimdir, nereli ve kaç yaşındaydı? Ünlü futbolcudan acı haber!

Masato Kudo neden öldü? Masato Kudo kimdir, nereli ve kaç yaşındaydı? Ünlü futbolcudan acı haber!

22.10.2022 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masato Kudo, Tegevajaro Miyazaki kulübünden yapılan açıklama ve basında yer alan sonrası vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Ünlü futbolcu hayatını kaybetti. Açıklamada oyuncunun harika bir kariyeri olduğuna vurgu yapılırken zamansız ölümünün kulübü sarstığı belirtildi. Peki, Masato Kudo neden öldü? Masato Kudo kimdir, nereli ve kaç yaşındaydı?

Masato Kudo neden öldü? Masato Kudo kimdir, nereli ve kaç yaşındaydı? Ünlü futbolcudan acı haber!

Masato Kudo 21 Ekim 2022 Cuma günü hayata gözlerini yumdu. MLS ve Avusturalya'da oynadıktan sonra bu sene Brisbane Roar takımından Tegevajaro Miyazaki'ye transfer olan başarılı futbolcunun ölümü sevenlerini üzdür. Birçok kişi internette "Masato Kudo kimdir, neden öldü?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Yapılan duyuruda Masato Kudo'nun ölüm sebebi beyin ventrikülerinde su toplanması olarak açıklandı.

MASATO KUDO KİMDİR?

Masato Kudo 6 Mayıs 1990 yılında Tokyo'da dünyaya geldi. Japon futbolcu, MLS ve Avusturalya'da top koşturmasının ardından bu yıl Brisbane Roar takımından Tegevajaro Miyazaki'ye transfer olmuştu.

Masato Kudo 2013 yılından bu yana Japonya milli takımında yer alıyordu.

Bu yıl Avusturulya Ligi'ndeki Brisbane Roar takımından Tegevajaro Miyazaki'ye transfer olan Kudo, son takımında çıktığı 21 maçta 3 gol attı.

Ülkesinde Kashiwa Reysol, Hiroshima Sanfrecce'de oynayan Kudo, yurt dışında ise MSL Ligi Vancouver Whitecaps ile Avusturalya Ligi takımı Brisbane Roar takımlarında top koşturdu.

Sağ ayağını kullanan 1,77 metre boyundaki hücum oyuncusu Japonya Milli Takımı'nda da 4 kez oynadı. Bu maçlarda 2 gol atmayı başardı.

MASATO KUDO NEDEN ÖLDÜ?

Masato Kuda'nun ölüm nedenine ilişkin yapılan açıklamada ünlü futbolcunun, beyin ventrikülerinde su toplanması tanısıyla ay başında hastaneye kaldırıldığı anımsatıldı.

Masato Kuda, tüm müdahalere rağmen kurtarılamadı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu nasıl olur? Ünlü rapçi Drake, 11 milyon TL'lik bahis kuponu yaptı... İşte sonuçBu nasıl olur? Ünlü rapçi Drake, 11 milyon TL'lik bahis kuponu yaptı... İşte sonuç
Christoph Daum’a kanser teşhisi konuldu!Christoph Daum’a kanser teşhisi konuldu!
'Dünya Şampiyonu' sporcumuz Derya Ceren Çağlıyan'dan Türk bayraklı yanıt! Nezaket dışı hamleyi böyle önledi... Ödül törenine damga vurdu'Dünya Şampiyonu' sporcumuz Derya Ceren Çağlıyan'dan Türk bayraklı yanıt! Nezaket dışı hamleyi böyle önledi... Ödül törenine damga vurdu
Anahtar Kelimeler:
Futbolcu Japonya atan ust da, yapılan açıklama kulübün

En Çok Okunan Haberler

Motorine zam sonrası indirim geldi

Motorine zam sonrası indirim geldi

12 taksitle aldı, 13 yıldır para ödüyor! Şoke oldu: Şaka sandım

12 taksitle aldı, 13 yıldır para ödüyor! Şoke oldu: Şaka sandım

Acun Ilıcalı'ya o sözleri sonrası İngiltere'de büyük tepki! 'Bunu nasıl söyler?'

Acun Ilıcalı'ya o sözleri sonrası İngiltere'de büyük tepki! 'Bunu nasıl söyler?'

"Sarsıldık" Ünlü futbolcu hayatını kaybetti!

"Sarsıldık" Ünlü futbolcu hayatını kaybetti!

Galibiyet eski G.Saraylı'dan! 90+9...

Galibiyet eski G.Saraylı'dan! 90+9...

Orkun Kökçü'nün LGBT çıkışı sonrası Hollanda Futbol Federasyonu'ndan flaş karar!

Orkun Kökçü'nün LGBT çıkışı sonrası Hollanda Futbol Federasyonu'ndan flaş karar!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Seksten sonra bunu mutlaka yapın! Sonrası tehlikeli olabilir

Seksten sonra bunu mutlaka yapın! Sonrası tehlikeli olabilir

Yeni fırsatlar yolunuza çıkmak üzere! Sabredin ve bekleyin

Yeni fırsatlar yolunuza çıkmak üzere! Sabredin ve bekleyin

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Akılalmaz zararları var: Perişan olmak istemiyorsanız hemen bırakın

Akılalmaz zararları var: Perişan olmak istemiyorsanız hemen bırakın

Kışın hastalanmamak mümkün! Doktora gitmemek için alınacak 4 sihirli önlem!

Kışın hastalanmamak mümkün! Doktora gitmemek için alınacak 4 sihirli önlem!

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.