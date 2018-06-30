Mascherano, Arjantin Milli Takımı'nı bıraktı

Arjantin'in tecrübeli oyuncularından Javier Mascherano, 4-3 yenilerek 2018 Dünya Kupası'na veda ettikleri Fransa maçının ardından milli takıma veda ettiğini açıkladı.

34 yaşındaki oyuncu, kaybettikleri için çok üzgün olduklarını belirtirken, "2-1 öne geçtikten sonra çeyrek finale çıkacağımızı düşünüyorduk ancak sonrasında art arda goller yedik ve turu kaybettik" diye konuştu.

Mascherano, "Turnuvaya gelirken bu turnuvanın son turnuvam olacağını söylemiştim. Benim için zor bir veda oluyor. Hikayenin sonuna geldik. Finale kadar her şeyimizi verdik. Artık ben de bir Arjantin taraftarıyım. Umarım gelecekte bu çocuklar bir şeyler başarabilirler" ifadelerini kullandı.

Arjantinli yıldız, maç sonunda yaptığı röportajda gözyaşlarını tutmakta zorluk çekti.

BIGLIA DA VEDA ETTİ

Bu arada bir başka tecrübeli oyuncu Lucas Biglia da Arjantin Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı. Biglia kararını, "2-1'e kadar gayet iyiydik. Bu futbol, maalesef bazen sonuç alamıyorsunuz. Buradan büyük bir hüzünle ayrılıyoruz çünkü bazılarımız için de bir yolun sonu artık. Milli Takım serüveni artık benim için bitti" ifadeleriyle açıkladı.

