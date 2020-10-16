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"Maske hem koronavirüsten hem gripten korur"

KAYSERİ HABERLERİ  | 16.10.2020 16:56 | Son Güncelleme

İl Sağlık Müdürü Doç.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik ile birlikte maske denetimine çıktı. İl Sağlık Müdürü Benli, "Maske hem koronavirüsten hem de gripten korur. Virüse karşı en önemli tedbir maskedir" dedi.
İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli ve İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik, Sahabiye Mahallesi ile alışveriş merkezlerinde maske denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde maske kullanmayan veya gerektiği gibi maske takmayan vatandaşlara ceza kesildi.
Denetimler sonrasında açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Doç.Dr. Ali Ramazan Benli, "Evet bugün tüm Türkiye’de olduğu gibi Kayseri’de de İç İşleri Bakanlığımızın yayınlamış olduğu genelgeye uyarak sayın valimizin önderliğinde Kayseri’de tüm kurum amirleri olarak genel bir denetleme yaptık. Kayseri olarak pandemide bir düşüş yaşadık ama son günlerde düşüşümüz durmuş durumda. Hafiften de artışa geçmiş durumdayız. Artışın nedeninde; filyasyon da iki nokta gözümüze çarpıyor. Birincisi öğrenci hareketliliği, ikincisi orta sanayi oto tamircilerimizin bu virüse karşı önlemlerini biraz azaltmış olmaları. Koronavirüsle mücadelemizi bundan sonra inşallah daha kontrollü bir şekilde götürebiliriz. Bunun içinde en önemli tedbir maske öne çıkmış durumda. Çünkü önümüzdeki ay grip ayı. Biliyorsunuz grip sezonuna giriyoruz. " diyerek şu şekilde konuştu:
"Maske aynı zamanda grip virüsünden de koruyor. O yüzden maskeyi küçümsemeden mesafe temizlik üçlümüzü yine tekrar etmek istiyoruz. Tedbirlere daha çok uymamız gerekiyor. Buna uyduğumuz zaman görülüyor ki düşüş yaşanıyor. Kayseri’de ki Sayın Bakanımızın da bahsetmiş olduğu düşüşün temel nedeni Kayseri halkımızın bu kurallara sıkı sıkıya uyması, hareketliliği azaltması, 15 gün evde kal Kayseri çağrımıza kulak vermesi.
Ayrıca hakikaten iyi bir iş birliği, iyi bir el birliği, Kayseri’de bu işin hızlı bir şekilde toparlanmasına vesile oldu. Ancak önümüzde ki günleri rahat geçirebilmemiz için mutlaka tedbirlere azami derecede riayet etmemiz gerekiyor. Yani şu an görüyoruz Kayseri değerlerini kaybediyor. Bunu da buradan seslendirmek istiyorum. Gerçekten sevdiğimiz insanlar aramızdan ayrılıyorlar. Gençler ne olursunuz bana bir şey olmaz demeyin. Bu virüsün siz taşıyıcı olabiliyorsunuz. Çocuklar biliyoruz ki asemtomatik geçiriyorlar. Ve süper taşıyıcı formundalar. Onun için de lütfen sizlerde maskelerinizi çıkartmayın maskesiz gezmeyin. Mümkün olduğu kadar evden de ayrılmayın. Yakın zamanda Zekeriya Güneş abimiz aramızdan ayrıldı. Bunun gibi nice büyüklerimiz, değerlerimiz Kayseri’nin değerleri. Hakikaten bunları kaybetmemek için tedbirlere azami derecede uymamız riayet etmemiz gerekiyor. Bir yanda da vebale giriyoruz. Eğer tedbirlere uyamadığımızda bir başka birisi etkilenirse burada vebal üzerimizde kalıyor. Lütfen, lütfen diyorum tedbirlere azami derecede riayet edelim teşekkür ediyorum." dedi.

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