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Maske takmadıkları için uyaran minibüs şoförünü bıçaklayan 4 kişi yakalandı

10.10.2021 17:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maske takmadıkları için uyaran minibüs şoförünü bıçaklayan 4 kişi yakalandı

Maske takmadıkları için uyaran minibüs şoförünü bıçaklayan 4 kişi yakalandı

Kars'ta bindikleri minibüste maske takmaları konusunda kendilerini uyaran sürücüyü bıçaklayarak kaçan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Harakani Devlet Hastanesi hattında çalışan minibüs şoförü Orhan G. (47), araca binen 4 yolcudan bazılarına maskelerini takmaları uyarısında bulundu.

Buna rağmen maske takmayan Y.A. (21), M.A. (19), H.G. (17) ve O.G. (16) sürücü ile tartışmaya başladı.

Kavganın büyümesi üzerine 4 yolcu, Orhan G'ye bıçakla saldırdı. Ağır yaralanan sürücü, Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan şüpheliler, polis ekiplerince yürütülen çalışma sonucu gözaltına alındı.

Orhan G, Kars'taki müdahalenin ardından Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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