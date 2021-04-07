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  4. Maske takmayanlara "Salak" diyen Kerem Bürsin'e tepkiler çığ gibi büyüyor

Maske takmayanlara "Salak" diyen Kerem Bürsin'e tepkiler çığ gibi büyüyor

07.04.2021 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox Tv’de yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinde Hande Erçel ile başrolü paylaşan Kerem Bürsin’in sözleri sosyal medyayı ayaklandırdı. Hande Erçel ile birlikte yaptığı canlı yayında maske takmayanlara salak diyen Kerem Bürsin’e karşı sosyal medyada "Haddinibilkerembürsin" etiketi açıldı.

Hande Erçel ile yaptığı canlı yayında kafelerde maskesiz oturanlara "Kusura bakmayın ama siz salaksınız" diyen Kerem Bürsin'e Twitter'da tepkiler çığ gibi büyüyor. Binlerce sosyal medya kullanıcısı "Haddinibilkerembürsin" etiketiyle oyuncuya öfke kustu.

FOX TV ekranlarında yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinde başrol oynayan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, Instagram üzerinden canlı yayın yaparak takipçilerinden gelen sorulara yanıt verdi. Maske takmayanlara hakaret eden Bürsin, kısa sürede Twitter'da gündem oldu.

"MASKESİZ KAFEYE GİDENLER SALAK"

Canlı yayın sırasında gerilen Kerem Bürsin "mesela bu kafelere gidiyorsunuz ya maskelerinizi de çıkarıyorsunuz. Affedersiniz ama siz salaksınız. Ailelerinizi insanları bir düşünün" dedi. Bürsin'in sözlerini duyunca şoke olan Hande Erçel'in şaşkınlığı ise suratına yansıdı.

TEPKİ YAĞIYOR

"Haddinibilkerembürsin" etiketiyle Twitter'da gündem olan oyuncuya binlerce tepki yağıyor. Oyuncu için "Biraz üslubuna dikkat et" ve "Böyle insanlar neden ünlü" yorumu yapıldı.


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Anahtar Kelimeler:
Hande Erçel Kerem Bürsin
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