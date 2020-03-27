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Maske ve eldivenle kıyılan nikahla dünyaevine girdiler

BİLECİK HABERLERİ  | 27.03.2020 16:36 | Son Güncelleme

Maske ve eldivenle kıyılan nikahla dünyaevine girdiler

BİLECİK (AA) - Bilecik'te yeni evli 2 çiftin nikahı, İçişleri Bakanlığının genelgesi uyarınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takılarak kıyıldı.

Evlenmek üzere Bozüyük Belediyesine başvuran Melih Murat ve Nuriye Uslu ile Zafer ve Büşra Özçoban çiftinin nikahı, belediye nikah salonunda 2 şahit eşliğinde maske takılarak kıyıldı.

Tedbirler kapsamında nikah memuru Özkan Kaplan'ın huzurunda "evet" diyen çiftler, evlilik cüzdanlarıyla da hatıra fotoğrafı çektirdi.

Nikahın ardından AA muhabirine açıklamada bulunan damat Melih Murat Uslu, tedbirler kapsamında maskeli ve eldivenli nikah kıydıklarını söyledi.

Farklı bir nikah olduğunu ifade eden Uslu, şöyle konuştu:

"Nikah tarihimizi bugüne almıştık, koronavirüsten dolayı erteleme durumu oldu ama tedbirli bir şekilde nikahı kıyabileceğimiz söylendi. Biz de bugün maskeler ve eldivenler eşliğinde dünyaevine girdik. Misafirlerimiz yanımızda değil, bunun burukluğu var içimizde ama asıl önemli olan sağlıktır. Burada gönüllerimizi birleştirmemiz önemliydi, bunu da gerçekleştirdik."

Melih Murat Uslu, kendilerine destek olan Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'na da teşekkür etti.

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