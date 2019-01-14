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Maskeleri takıp sokaklara çıktılar... Bin 400 yıllık gelenek devam etti

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SEYAHAT  | 14.01.2019 14:12 | Son Güncelleme

Bin 400 yıllık geçmişi olduğuna inanılan Vevçani Karnavalı, maskeler ve ilginç kostümlerle renkli görüntülere sahne oldu.

Makedonya'nın en eski karnavalı olarak bilinen Vevçani Karnavalı başladı.

Bin 400 yıllık gelenek devam etti

Bin 400 yıllık geçmişi olduğuna inanılan karnaval, ilginç maske ve kostümlerle renkli görüntülere sahne olurken Vevçani köyünde yaşayan halkın maskeli yürüyüşü ilgi gördü.
Karnavalın açılışını yapan Makedonya Enformasyon Toplumu ve Yönetim Bakanı Damjan Mançevski, yaptığı açıklamada, bugünün eğlence günü olduğunu belirterek, "Hiçbir zaman kapanmayan bu karnavalın açılışını gerçekleştirmekten onur duyuyorum." dedi.
Vevçani Belediye Başkanı Saşo Yankoski, karnavalın organizasyonunda zorluklarla karşılaştıklarını ancak bunları büyük bir coşkuyla aştıklarını vurguladı.
Karnavalda kullanılan maske ve kostümlerde, ülkenin isminin Kuzey Makedonya Cumhuriyeti olarak değiştirilmesi sonrası NATO ve Avrupa Birliği yolculuğuna ilişkin ayrıntılara yer verildi.
Katılımcılar, ülkedeki olaylara ve gündemdeki konulara maskeler aracılığıyla değindi.
Karnavalın ana maskeleri "damat" ve "gelin", 13-14 Ocak'ta köydeki yaklaşık 700 evi ziyaret ederek bağış topluyor.
Karnaval, yarın maskelerin yakılmasıyla sona erecek.
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Anahtar Kelimeler:
Makedonya Vevçani Karnavalı

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