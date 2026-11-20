Galatasaray'da Aleksey Batrakov'un performansı Rusya'da da yakından takip ediliyor. Genç futbolcunun eski takım arkadaşı Konstantin Tyukavin'in Victor Osimhen üzerinden yaptığı transfer göndermesi dikkat çekti.

OSIMHEN'İN SAKATLIĞINI FIRSAT BİLDİ!

Sport-Express'e konuşan Konstantin Tyukavin, Victor Osimhen'in sakatlığının ardından Aleksey Batrakov'a esprili bir mesaj gönderdiğini açıkladı. Rus golcü, genç futbolcuya, "Batrakov gerçekten harika işler başarıyor. Onunla sürekli iletişim halindeyiz. Şu anda Osimhen sakat. Geçenlerde Batrakov'a mesaj attım ve 'Kardeşim, sizin orada yeni bir forvete ihtiyacınız yok mu?' diye sordum." ifadelerini kullandı.

"BEN NEDEN AYNISINI YAPAMAYAYIM?"

Batrakov'un Galatasaray'daki performansını yakından takip ettiğini belirten Tyukavin, kendisinin de Avrupa'da ve Türkiye'de forma giyme ihtimalini düşündüğünü dile getirdi.

Rus futbolcu, "Elbette, böyle düşünceler aklımdan geçiyor. İzliyorsun ve daha kısa süre önce Rusya Premier Ligi'nde birlikte oynadığın bir futbolcunun şimdi Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya karşı sahaya çıktığını, Türkiye Ligi'nde iyi performans gösterdiğini görüyorsun." dedi.

Batrakov'un başarısının kendisine de örnek olduğunu söyleyen Tyukavin, "Oturup kendi kendime, 'Ben neden aynısını yapamayayım?' diye düşünüyorum. Bence önemli olan oraya gidebilmek. Sonrasında her şey sana bağlı. Neden olmasın?" sözleriyle yurt dışına transfer olma isteğini ortaya koydu.

BATRАKOV İÇİN "HİÇ DEĞİŞMEDİ" DEDİ

Aleksey Batrakov'un Galatasaray'a transfer olduktan sonra kişiliğinin değişmediğini vurgulayan Tyukavin, eski takım arkadaşının mütevazı tavrını koruduğunu söyledi.

Batrakov'dan Şampiyonlar Ligi'nde giydiği formasını istediğini anlatan Rus golcü, "Bana Şampiyonlar Ligi'nde giydiği formayı getirdi. Bunun için ona minnettarım. Batrakov hala aynı açık ve sade insan. Kesinlikle yıldız olma özelliğini kaybetmedi. Onunla her şey hakkında rahatlıkla konuşabiliyorum." ifadelerini kullandı.

AİLESİ DE GALATASARAY MAÇLARINI TAKİP EDİYOR

Batrakov'un Galatasaray'daki maçlarının ailesi tarafından da takip edildiğini belirten Tyukavin, "Bütün ailem onu takip ediyor diyebilirsiniz. Babam her zaman 'Lesha bugün oynuyor, hadi, izleyin' diyor." şeklinde konuştu.

Genç futbolcunun kariyer yolculuğunun diğer Rus oyunculara da örnek olduğunu söyleyen Tyukavin, onun genç yaşta güçlü bir kulübe transfer olmaktan çekinmediğini ve Türkiye'de kendisini kanıtladığını vurguladı.

BATRAKOV'UN GALATASARAY PERFORMANSI

Ağustos 2026'da Lokomotiv Moskova'dan Galatasaray'a transfer olan Aleksey Batrakov, sarı-kırmızılı formayla şu ana kadar tüm kulvarlarda 13 karşılaşmada görev aldı. Rus futbolcu bu maçlarda 6 gol ve 4 asist üreterek toplam 10 gole doğrudan katkı sağladı.