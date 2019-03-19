SPOR

Massimiliano Mirabelli: Hakan Çalhanoğlu beni hayal kırıklığına uğrattı

İTALYA HABERLERİ  | 19.03.2019 16:16 | Son Güncelleme

Milan forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu için İtalyan ekibinin eski sportif direktörü Massimiliano Mirabelli flaş sözler sarf etti. Mirabelli, Hakan Çalhanoğlu'nun Milan'daki performansından dolayı hayal kırıklığına uğradığını söyledi.

Massimiliano Mirabelli: Hakan Çalhanoğlu beni hayal kırıklığına uğrattı

MYNET.COM | Milan'ın eski sportif direktörü Massimiliano Mirabelli, milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nun performansını eleştirdi.

2017 yazında 25 milyon euro karşılığında Bayer Leverkusen'den Milan'a transfer olan Hakan Çalhanoğlu'nun büyük umutlarla transfer edildiğini söyleyen Mirabelli, geçen yaklaşık 1.5 yıllık süreçte beklentilerin altında kaldığını söyledi.

"Hakan Çalhanoğlu için biraz hayal kırıklığına uğradım" diyen Mirabelli, "Pazar günkü Inter derbisinde iyi bir performans gösterdi ancak genel olarak Milan'da ondan çok daha fazlasını beklerdim" ifadelerini kullandı.

Milan'ın bir diğer genç yıldızı Suso hakkında da konuşan tecrübeli spor adamı, "Onun iyi şeyler yaptığını görmeye alışkınız. Şu an kendini iyi hissetmiyor olabilir ama oyununun zirvesine çıkacağını bilmek bile yeterli" şeklinde konuştu.

Hakan Çalhanoğlu, Milan formasıyla bu sezon 35 maçta 2 gol atıp, 13 asist yaptı. Hakan'ın Milan ile sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor.

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Hakan Çalhanoğlu milan Massimiliano Mirabelli

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