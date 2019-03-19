Massimiliano Mirabelli: Hakan Çalhanoğlu beni hayal kırıklığına uğrattı

MYNET.COM | Milan'ın eski sportif direktörü Massimiliano Mirabelli, milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nun performansını eleştirdi.

2017 yazında 25 milyon euro karşılığında Bayer Leverkusen'den Milan'a transfer olan Hakan Çalhanoğlu'nun büyük umutlarla transfer edildiğini söyleyen Mirabelli, geçen yaklaşık 1.5 yıllık süreçte beklentilerin altında kaldığını söyledi.

"Hakan Çalhanoğlu için biraz hayal kırıklığına uğradım" diyen Mirabelli, "Pazar günkü Inter derbisinde iyi bir performans gösterdi ancak genel olarak Milan'da ondan çok daha fazlasını beklerdim" ifadelerini kullandı.

Milan'ın bir diğer genç yıldızı Suso hakkında da konuşan tecrübeli spor adamı, "Onun iyi şeyler yaptığını görmeye alışkınız. Şu an kendini iyi hissetmiyor olabilir ama oyununun zirvesine çıkacağını bilmek bile yeterli" şeklinde konuştu.

Hakan Çalhanoğlu, Milan formasıyla bu sezon 35 maçta 2 gol atıp, 13 asist yaptı. Hakan'ın Milan ile sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor.

