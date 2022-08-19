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Masterchef 18 Ağustos 2022 kim kazandı? Masterchef'te ana kadroya giren, 16. önlüğü alan finalist kim oldu?

19.08.2022 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masterchef ana kadro mücadeleleri tüm heyecanıyla devam ediyor. Masterchef'in son bölümüyle beraber ana kadronun ilk 15 yarışmacısı belli olmuştu. Masterchef'in 18 Ağustos 2022 Perşembe akşamı yayınlanan bölümünde Masterchef'in 16. yarışmacısı da adı yazılı önlüğü alarak ana kadroya girmeyi başardı. Masterchef 18 Ağustos 2022 kim kazandı? Masterchef'te an kadroya giren, 16. önlüğü alan finalist kim oldu?

Masterchef 18 Ağustos 2022 kim kazandı? Masterchef'te ana kadroya giren, 16. önlüğü alan finalist kim oldu?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de ana kadro seçimleri bitmek üzere. Ana kadroya girebilmek için yarışmacılar arasındaki yarışma hırsı da artıyor. 18 Ağustos Perşembe akşamı şefler yarışmacılardan kalamar dolması istedi. En iyi kalamalr dolması ve yaratıclık tabağı yapan isim finalist oldu. Peki MasterChef'te 16. önlük kimin oldu? 18 Ağustos Masterchef ana kadroya giren son isim kim oldu? İşte MasterChef'te kazanan isim...

mc son2 18

MASTERCHEF 18 AĞUSTOS KİM KAZANDI?

Ana kadro seçimlerinin 16'ncısında şefler yarışmacılardan ilk etapta damaklarda muhteşem bir tat bırakan ızgara kalamar dolması hazırlamalarını istedi. Bir üst tura çıkan isimler Ayaz, Cenkay, Görkem, Makbule, Göktuğ, Duygu ve Kıvanç oldu.

mc kıvanç

İkinci etaba kalan yarışmacılardan verilen domates çeşitleri ile yaratıcı tabak yapmaları istenildi. Yapılan değerlendirilmenin ardından yarışmcılar son ikiye kaldı 16. önlüğü ile ana kadroya giren isim Kıvanç oldu. MasterChef 2022 ana kadrosuna katılan Kıvanç adı yazılı önlüğü büyük bir gururla giydi.

MASTERCHEF 2022 KİMLER ANA KADROYA GİRDİ?

Yarışmanın ilk turunda ana kadroya seçilen isimler şöyle: Metin, Gamze, Onur, Çağatay, Şeyma ve Melih, Büşra ve Fatmanur, Tayfun, Yağız, Burak, Kaan, Burak Kaya Dilan, Barış, Kıvanç.

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