MasterChef 2022 Onur Biçim kimdir? MasterChef Onur nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

Onur Biçim, MasterChef 2022 ana kadrosuna giren 3. yarışmacı oldu. 14 yaşından beri mutfaklarda çalıştığını belirten Onur Biçim'in hayatı merak konusu oldu. Peki MasterChef Onur Biçim nereli, evli mi, kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte Onur Biçim hakkında merak edilen soruların yanıtları..

MASTERCHEF 3. ANA KADRO YARIŞMACISI KİM SEÇİLDİ?

16 kişilik ana kadro için çalışmalar devam ederken, ilk iki gün Metin ve Gamze ana kadroya girmişti. 3 Ağustos günü üçüncü finalisti ise Onur oldu.

MASTERCHEF 2022 ONUR BİÇİM KİMDİR?

Onur Biçim aslen Diyarbakırlı ve yarışmaya Antalya'dan katılıyor. Kendini bildi bileli mutfakta çalıştığını söyleyen Onur 24 yaşında ve 14 yaşından beri bu mesleğin içinde yer alıyor. Herhangi bir mutfak eğitimi almadığını belirten Onur, işini alaylı olarak öğrendiğini dile getirdi. Eleme turlarında yaptığı yemeği kendi doğaçlayarak ilk turu geçmeyi başaran Onur Biçim, 2. turu da geçerek ana kadro yarışlarına dahil olmuştu. 3 ağustos 2022 Çarşamba akşamı zorlu bir mücadele veren Onur Biçim MasterChef 2022'nin 3. finalisti oldu.



