MasterChef All Star'a veda eden Sefa Okyay Kılıç'ın attığı tweet olay oldu! Sözlerine yorum yağdı

Tv8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışması MasterChef bu sezon All Star formatı ile izleyicisinin karşısına çıkıyor. Her bölümü büyük bir heyecanla takip edilen yarışmada olaylar hiç bitmiyor. Yarışmacılar arasındaki çekişmeler de sık sık sosyal medyada gündem oluyor.

MasterChef All Star'a şampiyon isimlerin dahil olmasıyla birlikte programda tartışmalar hiç olmadığı kadar ateşli hale geldi. Şampiyonların ana kadroya dahil olduğu haftanın eleneni ise programın sevilen ismi Sefa oldu.

Yaptığı espriler ve sempatik tavırlarıyla programın unutulmazları arasına giren başarılı ismin elenmesi hayranlarını üzdü. Programda 'mobbing' ve 'torpil' olduğu iddiaları sürekli gündeme gelirken elenen isimler bir bir açıklamalar yaparak bu tartışmanın fitilini ateşliyor.

Elenmesinin ardından açıklama yapan isimlerden birisi de Sefa oldu. Sefa Okyay Kılıç'ın attığı tweet sosyal medyayı salladı. MasterChef Sefa 'Yemin ediyorum dünya varmış, son 4 ay ben ne çekmişim be' sözleriyle dikkat çekti.

Ünlü ismin bu paylaşımının altına yorum yağdı. MasterChef Sefa'ya; 'Sen yokken izlenmiyor', 'Çok haklısın şefim rezillik diz boyu', 'Biz seni özlüyoruz' gibi yorumlar yapıldı.





