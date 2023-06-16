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MasterChef All Star'da kim kazandı? MasterChef All Star ana kadroya giren 3. yarışmacı kim oldu? Kıyasıya mücadele!

16.06.2023 23:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef All Star tüm heyecanıyla devam ediyor. Eski sezon yarışmacılarının yer aldığı yarışma, her gün farklı mücadelelere sahne oluyor. MasterChef All Star 14 Haziran'da yeni sezonuna başladı. İlk olarak ana kadroya girmeye hak kazanan yarışmacı Güzide oldu. Ardından dün akşamki bölümde de suna 2. yarışmacı seçildi. Peki,MasterChef All Star'da kim kazandı? MasterChef All Star ana kadroya giren 3. yarışmacı kim oldu? Kıyasıya mücadele!

MasterChef All Star'da kim kazandı? MasterChef All Star ana kadroya giren 3. yarışmacı kim oldu? Kıyasıya mücadele!

MasterChef All Star'da ana kadroya giren üçüncü isim merak edildi. Eski sezon yarışmacılarının yer aldığı All Star'da kadroya dahil olacak isimler şimdiden araştırılıyor. Kadroya girebilen ilk iki isim MasterChef Güzide ve MasterChef Suna olmuştu.

MASTERCHEF ALL STAR KADROSUNA GİREN 3. İSİM KİM OLDU?

Tv8'in sevilen yemek yarışmacı MasterChef All Star'da kadroya giren 3. isim belli oluyor. Kazanan yarışmacı ikinci tura kalan Eda, Kıvanç, Rıfat, Faruk Batuhan ve Hakan arasından biri seçilecek .

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İLK İKİ İSİM BELLİ OLDU

MasterChef All Star'da ana kadroya giren ilk yarışmacı Güzide Mertcan oldu. İkici yarışmacı ise 2019 sezonunda yarışan ve favori gösterilen yarışmacılardan biri olan Suna oldu.

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ANILAR YAD EDİLDİ

MasterChef All Star'da ikinci tur yemekleri yapılırken Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya geçmiş sezonlarda yaşananlardan bahsettiler. Zanna'nın Mehmet Şef'e 'Beş sezonda çok aklında kalan olay nedir?' sorusu üzerine Mehmet Şef en unutamadığı olayın 2019 sezonunda Furkan ile yaşadığı tartışma olduğunu söyledi.

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Furkan'la usta çırak ilişkisi içerisinde tartıştığını ama konunun farklı yerlere çekildiğini söyleyen Mehmet Şef, bu durumdan oldukça etkilendiğini söyledi.

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Bir diğer konu ise Somer Şef'in 2022 final gecesinde sandalyesinin kırılma anı oldu. O gece yaşananları hatırlayan şefler hem güldü hem güldürdü.

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MASTERCHEF TÜRKİYE ŞAMPİYONLARI

Uğur Kardaş, 2018
Cemre Uyanık, 2019
Serhat Doğramacı, 2020
Eren Kaşıkçı, 2021
Metin Yavuz, 2022


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TV8 Mehmet Yalçınkaya Danilo Zanna Güzide Mertcan ele

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