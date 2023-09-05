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MasterChef All Star dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? 5 Eylül 2023 MasterChef'te eleme adayı kim oldu?

05.09.2023 23:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef All Star'da dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve eleme adayları merak edildi. Heyecanın giderek arttığı yarışmanın 5 Eylül Salı akşamı yayınlanan bölümünde bu haftanın ilk dokunulmazlık mücadelesi gerçekleşti. Yarışmacılar Cezayir'e özgü tarifler yaptı. Peki, MasterChef All Star dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? 5 Eylül MasterChef'te eleme adayı kim oldu?

MasterChef All Star'ın 5 Eylül Salı akşamı yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. Jüri üyelerinden Mehmet şef, Danilo şef ve Somer şef yarışmacılardan Cezayir'e özgü tarifler yapmalarını istedi. Dokunulmazlık mücadelesini kaybeden takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için yarıştı.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU 5 EYLÜL KİM KAZANDI?

Ekranların sevilen yemek yarışası MasterChef bu sezon All Star kadrosuyla heyecan dolu mücadelelere imza atıyor. Tv8'de yayınlanan MasterChef All Star'ın 5 Eylül Salı akşamı yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlığı kazanan taraf kırmızı takım oldu. Kaybeden mavi takımın yarışmacıları birseysel dokunulmazlık mücadelesine girdi.

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MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNLMAZLIK 5 EYLÜL KİM KAZANDI?

TV8'in yemek yarışması programı MasterChef All Star'da Cezayir tarifleri ile dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Kaybeden mavi takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için ter döktü. Yarışın kazananı Hasan oldu. Böylece MasterChef Hasan eleme potasına girmekten kurtuldu.

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MASTERCHEF ALL STAR'DA KİMLER ELENDİ?

MasterChef Çağatay Akgül MasterChef All Star'ın son elenen yarışmacısı oldu. Yarışmaya veda eden isimler sırasıyla şöyle; Güzide, Burcu, Büşra, Berker Mert, Rıfat, Eray ve Çağatay.

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