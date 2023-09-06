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MasterChef All Star dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? 6 Eylül 2023 MasterChef'te eleme adayı kim oldu?

06.09.2023 23:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef All Star'da dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve eleme adayları merak konusu oldu. Heyecanın giderek arttığı yarışmanın 6 Eylül Çarşamba akşamı yayınlanan bölümünde bu haftanın ikinci dokunulmazlık mücadelesi gerçekleşti. Yarışmacılar Adana dürüm yaptı. Peki, MasterChef All Star dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? 6 Eylül 2023 MasterChef'te eleme adayı kim oldu?

MasterChef All Star'ın 6 Eylül Çarşamba akşamı yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu oynandı. Jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu yarışmacılardan lezzetli Adana dürüm tarifini yapmalarını istediDokunulmazlık mücadelesini kaybeden takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için yarıştı. İşte konuya dair detaylar ile MasterChef eleme adayları...

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU 6 EYLÜL KİM KAZANDI?

TV8'in yemek yarışası MasterChef bu sezon All Star kadrosuyla heyecan dolu mücadelelere imza atıyor. Tv8'de yayınlanan MasterChef All Star'ın 6 Eylül Çarşamba akşamı yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlığı kazanan taraf kırmızı takım oldu. Kaybeden mavi takımın yarışmacıları bireysel dokunulmazlık mücadelesine girdi.

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MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNLMAZLIK 6 EYLÜL KİM KAZANDI?

Ekranların sevilen yemek yarışması programı MasterChef All Star'da Adana dürüm tarifi ile dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Kaybeden takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için ter döküyor. Yarışın kazananı eleme potasına girmekten kurtulacak.

MASTERCHEF ALL STAR'DA KİMLER ELENDİ?

MasterChef Çağatay Akgül MasterChef All Star'ın son elenen yarışmacısı oldu. Yarışmaya veda eden isimler sırasıyla şöyle; Güzide, Burcu, Büşra, Berker Mert, Rıfat, Eray ve Çağatay.

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