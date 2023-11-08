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MasterChef All Star ikinci dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? 8 Kasım 2023 MasterChef'te eleme adayı kim oldu?

08.11.2023 23:01 | Son Güncelleme:
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MasterChef All Star'da dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve eleme adayları merak edildi. Heyecanın giderek arttığı yarışmanın 8 Kasım Çarşamba akşamı yayınlanan bölümünde bu haftanın ikinci dokunulmazlık mücadelesi gerçekleşti. Yarışmacılar önceden belirlenen tek malzeme ile yaratıcılık tabakları yaptı. Peki, MasterChef All Star dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? 8 Kasım MasterChef'te eleme adayı kim oldu?

MasterChef All Star'ın 8 Kasım Çarşamba akşamı yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. Jüri üyelerinden Mehmet şef, Danilo şef ve Somer şef yarışmacılardan Ege mutfağı lezzetleri yapmalarını istedi. Dokunulmazlık mücadelesini kaybeden takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için yarışacaklar. İşte 8 Kasım 2023 Çarşamba günü MasterChef'te yaşananlar...

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Ekranların sevilen yemek yarışması MasterChef bu sezon All Star kadrosuyla heyecan dolu mücadelelere imza atıyor. Tv8'de yayınlanan MasterChef All Star'ın 8 Kasım Çarşamba akşamı yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlığı kazanan taraf Mavi Takım oldu. Kaybeden Kırmızı Takım'ın yarışmacıları bireysel dokunulmazlık mücadelesine girdi.

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MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNLMAZLIĞI KİM KAZANDI?

TV8'in yemek yarışması programı MasterChef All Star'da yaratıcılık tabağı tarfleri ile dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Kaybeden Kırmızı Takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için ter döküyor. Yarışın kazananı henüz belli olmadı. Kazanan isim eleme potasına girmekten kurtulacak.

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MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

MasterChef'te haftanın 1. eleme adayı ismi Ayaz oldu.

MasterChef'te haftanın 2. eleme adayı ismi Dilara oldu.

Mavi Takım

Hasan (Takım kaptanı)

Eren

Sergen

Barbaros

Dilara

Ayaz

Tanya

Kırmızı Takım

Alican (Takım kaptanı)

Esra

Tahsin

Tolga

Kıvanç

Cemre

Batuhan

MASTERCHEF ALL STAR'DA KİMLER ELENDİ?

MasterChef Barış Demir MasterChef All Star'ın son elenen yarışmacısı oldu. Yarışmaya veda eden isimler sırasıyla şöyle; Güzide, Burcu, Büşra, Berker Mert, Rıfat, Eray, Çağatay, Suna, Gamze, Sefa, Uğur, Eda, Kerem, Azize, Metin ve Barış.

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Masterchef dokunulmazlık oyunu ele

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