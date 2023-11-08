MasterChef All Star ikinci dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? 8 Kasım 2023 MasterChef'te eleme adayı kim oldu?

MasterChef All Star'ın 8 Kasım Çarşamba akşamı yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. Jüri üyelerinden Mehmet şef, Danilo şef ve Somer şef yarışmacılardan Ege mutfağı lezzetleri yapmalarını istedi. Dokunulmazlık mücadelesini kaybeden takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için yarışacaklar. İşte 8 Kasım 2023 Çarşamba günü MasterChef'te yaşananlar...
Ekranların sevilen yemek yarışması MasterChef bu sezon All Star kadrosuyla heyecan dolu mücadelelere imza atıyor. Tv8'de yayınlanan MasterChef All Star'ın 8 Kasım Çarşamba akşamı yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlığı kazanan taraf Mavi Takım oldu. Kaybeden Kırmızı Takım'ın yarışmacıları bireysel dokunulmazlık mücadelesine girdi.
TV8'in yemek yarışması programı MasterChef All Star'da yaratıcılık tabağı tarfleri ile dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Kaybeden Kırmızı Takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için ter döküyor. Yarışın kazananı henüz belli olmadı. Kazanan isim eleme potasına girmekten kurtulacak.
MasterChef'te haftanın 1. eleme adayı ismi Ayaz oldu.
MasterChef'te haftanın 2. eleme adayı ismi Dilara oldu.
Mavi Takım
Hasan (Takım kaptanı)
Eren
Sergen
Barbaros
Dilara
Ayaz
Tanya
Kırmızı Takım
Alican (Takım kaptanı)
Esra
Tahsin
Tolga
Kıvanç
Cemre
Batuhan
MasterChef Barış Demir MasterChef All Star'ın son elenen yarışmacısı oldu. Yarışmaya veda eden isimler sırasıyla şöyle; Güzide, Burcu, Büşra, Berker Mert, Rıfat, Eray, Çağatay, Suna, Gamze, Sefa, Uğur, Eda, Kerem, Azize, Metin ve Barış.