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MasterChef Azize'den "Ben bunlara dalarım" çıkışı

09.09.2021 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye'nin dokunulmazlık oyununda ortalık gerildi. Sinirlerine hakim olmayan MasterChef Azize, "Ben bunlara dalarım" diyerek takım arkadaşlarına tepki gösterdi.

MasterChef Azize'den "Ben bunlara dalarım" çıkışı

Jüri üyeliğini Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun yaptığı MasterChef Türkiye'de yine olay vardı.

Haftanın ilk dokunulmazlık oyununda karşı karşıya gelen kırmızı ve mavi takım yarışmacıları şeflerin isteği doğrultusunda sokak yemeklerini yaptı.

Menüde ise balık ekmek, ıslak hamburger, goralı, kumpir, nohut dürüm, bici bici, halka tatlısı yer aldı. Bu yemekleri yapması için takımlara yetmiş dakika süre verildi. Süre sonunda tadım yaparak oy birliği ile karar veren şefler, 4-3'lük skorla mavi takımın kazandığını açıkladı.

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MasterChef 2021'de dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takımın yarışmacıları bu sefer de bireysel dokunulmazlık oyunu için mücadele etti. Danilo Zanna'nın imza tabağını yapan yarışmacılardan dokunulmazlığı kazanan isim Hamza oldu.

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"BEN BUNLARA DALARIM"

Bireysel dokunulmazlığı kazanan Hamza, ilk eleme adayı olarak Azize'yi gösterdi. Eleme adaylarının belirlendiği oylamada ise gergin anlar yaşandı. Takım arkadaşlarının kendisine karşı olan suçlayıcı tavrından rahatsız olan Azize, rakip takımın yarışmacılarına dönerek "Ben bunlara dalarım. Bundan sonra her şey de yiyecekleri kişi benim" dedi.

Ekran Alıntısı

O anlarda mavi takım ise gülme krizine girdi.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Yalçınkaya Masterchef
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